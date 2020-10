Jeseň sa mohla dohrať bez divákov, stotožňujú sa zástupcovia klubov (ANKETA)

Nižšie futbalové súťaže sú prerušené. Aký na to majú názor zástupcovia z našich líg?

14. okt 2020 o 12:50 Stanislav Černák

ZVOLEN. Od utorka 13. októbra platí na území Slovenskej republiky zákaz zhromažďovania sa viac ako šiestich osôb.

Nové protipandemické opatrenia vlády sa dotýkajú nielen bežných životov, ale aj futbalových súťaží v regióne, ktoré nateraz dostali stopku.

„Prerušujeme všetky súťaže do odvolania,“ uviedol Stredoslovenský futbalový zväz na svojom webe.

Podobne sú na tom aj súťaže v pôsobnosti ObFZ Zvolen. „Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu, rešpektujúc prijaté protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ Zvolen.“

Anketa:

Mala sa podľa vás dohrať jesenná časť bez divákov? áno 9 nie 1 neviem 0

Hlasovanie otvorené:

od: 14.10.2020 12:51

do: 18.10.2020 12:51

Sekretár ObFZ Zvolen Jozef Hrdlička, načrtol myšlienku dohrania jesennej časti ešte v tomto roku. „Ak by sa opatrenia uvoľnili a dovolilo by to počasie, chceme zvyšné dve kolá dohrať ešte na jeseň,“ povedal pre týždenník MY.

Výnimku dostali najvyššie súťaže vo futbale, hokeji, volejbale, basketbale a hádzanej. Oslovili sme preto zástupcov niekoľkých futbalových klubov, ktorých sa to dotýka.

Aký majú názor na nové opatrenia vlády? Bolo správnym riešením pozastaviť súťaže? Kedy by sa mali dohrať? Odpovedali nám sekretár ObFZ Zvolen, tréneri ŠK Prameň Kováčová, TJ Tatran VLM Pliešovce, TJ Slovan AX Budča a vedúci mužstva OTJ Hontianske Nemce.

Jozef Hrdlička, sekretár ObFZ Zvolen

„Prvé rozhodnutie o obmedzenom počte 50 ľudí na hromadnom či športovom podujatí bolo správne. Sami sme pri kontrolách videli, že to kluby dodržiavali. Bolo lepšie hrať aj za takýchto podmienok, ako nehrať a netrénovať vôbec. S klubmi, s ktorými som hovoril, chceli jeseň dohrať aj za takýchto podmienok.“

Tomáš Kvačkaj, tréner ŠK Prameň Kováčová (Tipos III. liga Stred)

„Stotožňujem sa s týmto rozhodnutím nehrať, keďže pochybujem, že kluby z nižších súťaží dokážu zabezpečiť bezpečnosť hráčov, realizačného tímu a ďalších. Situácia sa vyvíja nepriaznivo, zdravie je najdôležitejšie. Jasné, mohlo to ešte týždeň počkať, mohli navrhnúť klubom tretej ligy či by zvládali testovanie pred každým zápasom. Chýbala diskusia na túto tému so zväzmi a prišlo iba nariadenie, ktoré musíme rešpektovať.“