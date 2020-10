Pulišov hetrik pomohol k výhre HKM Zvolen (+ FOTO)

Zvolenskí hokejisti zdolali Trenčín.

9. okt 2020 o 21:15 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Góly: 6. Puliš (Viedenský, Stupka), 20. Puliš (Stupka, Viedenský), 25. R. Bondra (Nuutinen, McPherson), 55. Nuutinen (Kubka, Hraško), 60. Puliš (Nuutinen, McPherson) – 11. Bokroš (Väyrynen), 15. Väyrynen (Starosta, Stupka), 58. Väyrynen (Starosta). Rozhodovali: J. Tvrdoň, Fridrich – Vyšný, J. Konc ml., vylúčení: 4:5, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0

Zvolen: Rahm – Betker, Hatala, Melancon, Ivan, Hraško, Kubka, Meliško – Puliš, Viedenský, R. Bondra – Nuutinen, Zuzin, McPherson – Kelemen, J. Mikúš, Stupka – Marcinek, Tibenský, D. Ďuriš

Trenčín: M. Valent – Starosta, Mesikämmen, Ackered, Jaborník, Sládok, Bokroš, Rajnoha – Bezúch, Kettunen, Väyrynen – Hecl, Paukovček, Sádecký – Sojčík, M. Valach, Kukuča – Michal Hlinka, J. Švec, Ferényi

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Zvolen vystrelil 40-krát, no nebodoval. Rozhodli presilovky Čítajte

Prvú šancu mali v úvode stretnutia hostia, ktorí prišli pod Pustý hrad bez zraneného Daňa. Väyrynen však v osemnástej sekunde netrafil. Potom sa hra prelievala zo strany na stranu a otvoriť skóre mohol i Zvolen. Kelemen sa v piatej minúte pekne preštrikoval pred bránku, no nezasunul puk za Valenta.

Domáci následne hrali presilovku a v nej sa dokázal presadiť Puliš pohotovou koncovkou pri ľavej žrdi – 1:0. Trenčania mohli odpovedať Jaborníkom, spoza kruhu pálil do žŕdky. Na opačnej strane nedopadlo úspešne prečíslenie dvoch na jedného, pretože Kelemen zle vystrelil. Stav menil v jedenástej minúte obranca Dukly Bokroš. Vystrelil od modrej a Rahm inkasoval lacný gól.

V pätnástej minúte kapituloval znovu. Hostia hrali presilovku a ujala sa delovka Väyrynena z ľavého kruhu – 1:2. Zvolenčania na tento zásah odpovedali rovnako z presilovej hry. Jednu sekundu pred prestávkou vyrovnal na 2:2 z dorážky bekhendom Puliš po predchádzajúcej strele Stupku.

V strednom dejstve sa najprv domáci zahryzli do súpera. Išli do brejku troch na jedného, no Kelemen neprehodil puk ponad betón Valenta. Vyšlo to až v presilovke Bondrovi, ktorý na dvakrát uspel spred bránkoviska - 3:2. V početnej výhode hrozil i Trenčín, Sádecký strieľal do hornej žŕdky. Šancí bolo neúrekom na oboch stranách, ale stav sa už nemenil.

Hostia sa nepresadili Kettunenom zblízka, domáci neuspeli po príležitostiach McPhersona z ľavej strany, z brejku neskóroval ani Betker a Bondra pred odkrytou bránkou poslal v 36. minúte trestuhodne puk do žŕdky. Z následnej akcii mohol súper vyrovnať, ale Hlinka nevyužil únik.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Derby Zvolena s Kováčovou sa blíži. Fanúšikovia si ho môžu vychutnať prostredníctvom live streamu Čítajte

Začiatok tretej tretiny bol v réžii Zvolenčanov. Nedokázali však zvýšiť vedenie, dobré možnosti nevyužili Stupka a McPherson. Duklu mohla nakopnúť presilovka, v nej nebezpečne zakončovali Valach a Ackered, Rahm bol na mieste. Ako sa majú využívať početné výhody ukázali svojmu súperovi domáci hokejisti. V 55. minúte Kubka poslal krížnu prihrávku cez celé útočné pásmo a z ľavého kruhu vymietol pravý horný roh Valentovej svätyne Nuutinen – 4:2. Išlo o štvrtú využitú presilovku z piatich v podaní "bryndziarov".

Trenčín potom pomerne skoro odvolal brankára a tento ťah koučovi Pardavému vyšiel, pretože Väyrynen spoza kruhu dokázal prestreliť gólmana HKM. Hra hostí v šestici pokračovala i naďalej, ale z vyrovnania sa už netešili, pretože 23 sekúnd pred koncom dokázal poslať puk do prázdnej bránky Puliš a skompletizoval tak hetrik.