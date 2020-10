Kúpele v Sliači majú nového riaditeľa: Ich rekonštrukcia môže byť najväčším projektom za posledné roky

Jozefa Udiča, ktorý tu bol riaditeľom osem rokov, vystriedal Martin Beňuch.

10. okt 2020 o 18:20 SITA, Ľubica Mojžišová

SLIAČ. Prvé rekonštrukčné práce Kúpeľov Sliač by sa mohli začať už v priebehu budúceho roka. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva Kúpele Sliač Martin Beňuch.

Kúpele momentálne v spolupráci s ich majoritných akcionárom, ktorým je MH Manažment, spracúvajú podklady pre vyhlásenie architektonickej súťaže. Tá by mohla byť pravdepodobne aj medzinárodná.

Ide však o veľké množstvo čiastkových úloh a rozhodnutí, ktoré budú mať dopad na ďalší rozvoj kúpeľov v desiatkach rokov. Preto Beňuch nevie odhadnúť trvanie tohto procesu. Nešpecifikoval taktiež predpokladanú sumu rekonštrukcie.

V kúpeľoch je podľa ich riaditeľa potrebné zrekonštruovať celú technickú infraštruktúru.

Týka sa to ubytovacích kapacít, gastronomických prevádzok aj zdravotníckych objektov. Investovať by bolo potrebné aj do modernizácie celého kúpeľného areálu.

Z peňazí za nevyužité predkupné právo

Momentálne je v kúpeľoch vytvorená prvá pracovná skupina pre Projekt rozvoja Kúpeľov Sliač, snahou je začať prvé rekonštrukčné práce už v priebehu budúceho roka.