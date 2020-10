Hrajme futbal, nie ragby: Dorastenecké derby vyvrcholilo incidentmi (+ VIDEO)

Záver zápasu medzi B. Štiavnicou a Krupinou nezvládol rozhodca, ani domáca usporiadateľská služba.

8. okt 2020 o 18:24 Stanislav Černák

B. ŠTIAVNICA/KRUPINA. Ešte na konci septembra sa odohrali v zápase štvrtej dorasteneckej ligy dva nepríjemné incidenty počas regionálneho derby. Upozornili nás na to funkcionári MFK Strojár Krupina.

Chceme, aby sa týmto spôsobom uberal futbal na Slovensku? Obzvlášť, keď ide o mládežníkov? Mali by sa kluby obávať o bezpečnosť svojich hráčov?

Dva inkriminované momenty sa odohrali v derby zápase 9. kola IV. ligy skupiny Juh dorastencov U19 medzi FK Sitno Banská Štiavnica a MFK Strojár Krupina, ktorý vyhrali hostia 1:0 zásluhou gólu Erika Pálku z 52. minúty.

Žiaľ, to v tomto prípade až také podstatné nie je. Pozornosť upriamime na záver tohto duelu.

Dva inkriminované momenty

V 85. minúte pri striedaní Krupiny došlo k napadnutiu hosťujúceho hráča Michala Dedoka na hracej ploche a striedačke zo strany divákov a vedúceho družstva domácich. Veľkou záhadou je, že v zápise o stretnutí vôbec nie je uvedené ani striedanie Michala Dedoka.

Veľmi zvláštne je aj natáčanie miestneho kameramana, ktorý inkriminovaný moment na kamere vôbec nezachytil. Jeho vulgarizmy však „zdobia“ oficiálny záznam pre potreby SsFZ počas celej jeho dĺžky.

Taktiež nevidieť ani druhý inkriminovaný moment - schádzanie oboch družstiev z ihriska a následné potýčky. Mohli za to jeho opozdené reakcie alebo to bolo náročky? Našťastie naša redakcia disponuje záznamom z oboch momentov, ktorý nájdete na YouTube kanáli My Noviny.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/zQIYYKcc504

Hrajme futbal, nie ragby

Viac o týchto momentoch nám prezradil šéf MFK Strojár Krupina Miloš Dedok, ktorý nás na celý tento incident aj upozornil.

„Hral sa normálny dorastenecký ligový zápas. Aj rozhodca podával dobrý výkon, len ten koniec. Ak hráme futbal, hrajme futbal, a nie ragby alebo nejaké súboje MMA,“ nechal sa počuť Miloš Dedok.

Prvý incident

„Striedajúci hráč Michal Dedok išiel smerom k striedačke pomalším krokom. Súperov hráč prišiel k nášmu futbalistovi, sotil ho prvýkrát. Dedok urobil pár krokov a znova ho sotil.

Pribehol tam aj náš kapitán Crichel, ktorého strčili domáci tiež. A to je považované za napadnutie hráča. Toto mal rozhodca potrestať,“ opisuje úvodný moment šéf krupinského futbalu.

Tieto „strkanice“ pokračovali aj ďalej za postrannou čiarou. Všetko v priestoroch striedačky hostí, kde sa zrazu ocitol človek z domácej lavičky a jeden z divákov.

„Dedok zišiel z ihriska. Na našu striedačku nabehli aj diváci, vulgárne nadávali našim hráčom. Jeden z divákov chcel nášho hráča aj napadnúť. Našťastie tam bol vedúci nášho tímu Branislav Šebian, ktorý napadnutiu zabránil. Do incidentu sa zapojil aj vedúci domáceho družstva, jeho vulgarizmy počuť aj na oficiálnom kamerovom zázname.