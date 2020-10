Presné čísla návštevnosti mesta nie sú známe, tvrdí primátor

Mesto láka na prírodné atrakcie či náhrobné kríže.

8. okt 2020 o 14:45 TASR

DETVA. Presné čísla návštevnosti Detvy nie sú známe, za ukazovateľ počtu turistov sa však považuje aj počet prenocovaní v meste. "Za rok 2019 je evidovaných 18.186 prenocovaní. V prvom polroku tohto roku to bolo 2292. Tento údaj nám však ukazuje len tých, ktorí tu prenocujú. Jednodňových návštevníkov je určite viac," povedal pre TASR primátor mesta Ján Šufliarský.

Ako dodal, samospráva vychádza aj z počtu ľudí, ktorí navštívili turisticko-informačnú kanceláriu a žiadali informácie o zaujímavostiach mesta. "Za minulý rok prišlo do kancelárie 30.102 ľudí. Za prvý polrok tohto roka sa to nedá objektívne zhodnotiť, pretože pre pandémiu nového koronavírusu návštevnosť kancelárie klesla. Od júna však chodí do mesta a regiónu opäť väčší počet turistov," poznamenal šéf Detvy.

Podpoľanie patrí k najsvojráznejším regiónom na Slovensku s typickým lazníckym rozptýleným charakterom osídlenia. Mesto láka turistov najmä na expozície v Podpolianskom múzeu či skalné útvary Kaľamárka a Melichova skala.

"Zatiaľ iba z ulice si môžu pozrieť rodinný dom Vagačovcov, zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku. Ten v súčasnosti rekonštruujú," pripomína primátor s tým, že na námestí je tiež pôvodný detviansky murovaný dom s dlhým dvorom, ktorý bol v minulosti pre mesto pod Poľanou charakteristický.

"Drevená brána z roku 1857, ktorá uzatvára dvor, je poslednou zachovanou ukážkou drobnej drevenej architektúry pôvodnej Detvy," zhrnul a poznamenal, že viacerí nevynechajú expozíciu drevených náhrobných krížov pri Kalvárii.

"Drevené vyrezávané kríže boli v roku 2017 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska," ukončil Šufliarský.