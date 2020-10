Tip na výlet: Poľana má svoje čaro aj na jeseň (+ FOTO a VIDEO)

Malý jesenný tip na výlet v našom okolí.

POĽANA. „Stojí vysoká, divá Poľana, mať stará ohromných stínov, pod ňou dedina Detvou volaná...,“, známy to úvod Sládkovičovho diela Detvan je istotne najvhodnejším začiatkom nášho tipu na jesenný výlet.

Poľana, kedysi pomerne obľúbená a navštevovaná turistami z celého Slovenska, má čo ponúknuť aj teraz. Pravda, nenájdete tam už prvotriedne služby hodné 21. storočia.

Mnohých istotne odradí aj poriadny tankodróm za Riečkou a Priehalinou (časti Hriňovej) smerom k horskému hotelu Poľana, pokiaľ sa stále dá dostať autom. Len treba byť poriadne opatrný, výmoľov cestou hore je veruže neúrekom.

Apropó, horský hotel. Dnes už bývalý, pretože už niekoľko rokov sa v ňom neubytujete, chátra. V jeho priestoroch funguje ešte bufet. Pozornému oku neuniknú ani lyžiarske vleky, ktoré už tiež poznačil zub času. Škoda.

Zamerajme sa však na to krásne, čo nás na Poľane čaká. Ak neprídete k samotnému hotelu, dá sa auto odstaviť popri ceste a turistická značka vás zavedie na vrch turistami obľúbeného vodopádu Bystré.

Ešte predtým sa vám naskytne pekný výhľad v časti zvaná Javorinka. Ak ste na dlhšej turistike istotne vhod padne oddych v turistickej útulni. Približne 2 kilometre smerom dole nájdete aj rovnomenný vyhliadkový bod. Zvlášť na jeseň sa vám naskytne nádherne sfarbený panoramatický výhľad.

Ak sa dostanete autom až hore, tak od horského hotela vedie viacero turistických tratí. Pekná a nenáročná trasa vedie cez sedlo Priehybina (1270 m) až na samotnú magickú Poľanu (1458) – od hotela by to do hodinky mal zvládnuť každý.

Z Poľany to už nie je ďaleko ani vyhliadku Katruška na Zadnej Poľane. Cez Kopce sa ďalej dá dostať napríklad na Záhorskú skalu.

Letná turistická sezóna sa už skončila, no jesenná Poľana je taktiež čarovná. Netreba však zabúdať ani na bezpečnosť a obozretnosť. Pokojne môže chvíľu svietiť slnko a za pár minút môže sadnúť na Poľanu poriadna hmla, podobne, ako sa to stalo nám. Takže, stačí sa len odhodlať urobiť niečo pre seba a svoje zdravie.