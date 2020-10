Detva z Trenčína bez bodu. Zápas sa lámal v druhej tretine (+ FOTO)

Zverenci trénera Ernesta Bokroša ťahali za kratší koniec.

4. okt 2020 o 20:21 TASR

HK Dukla Trenčín – HC 07 Detva 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Góly: 21. Kettunen (Daňo, Starosta), 21. Hecl (Paukovček), 30. Daňo, 35. Ackered (Valach, Paukovček), 56. Daňo (Kettunen, Mesikämmen) – 8. Askarov (Ľalík), 22. Charbonneau. Rozhodovali: Snášel, T. Orolín – M. Orolín, Ordzovenský, vylúčení: 9:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1

Trenčín: Valent – Starosta, Mesikämmen, Ackered, Jaborník, Sládok, T. Bokroš, Rajnoha – Bezúch, Kettunen, Daňo – Hecl, Paukovček, Sádecký – Sojčík, M. Valach, Kukuča – Michal Hlinka, J. Švec, Krajč – Ferényi

Detva: R. Petrík – Jendroľ, Gachulinec, Rais, Korim, Ľaľík, Golian, Rymsha, F. Fekiač – Nauš, V. Fekiač, Žilka – J.Sýkora, V. Čacho ml., Charbonneau – Askarov, Ščurko, M. Ľupták – Cox, P. Valent, R. Gašpar

Lepší úvod do zápasu mali hostia spod Poľany. V 8. min nepochopiteľne striedal Paukovček, čím nechal vzadu osamoteného obrancu. Hostia šli dvaja na jedného, dobre zakombinovali a dorážka Askarova skončila za Valentovým chrbtom.

Trenčínu vyšiel skvele úvod prostrednej tretiny V dohrávanej presilovej hre Daňo šikovne tečoval puk do jazdy Kettunenovi, ktorý strelou do ľavého horného rohu nedal Petríkovi šancu. Nerozhodný stav trval iba 20 sekúnd. Hecl si nakorčuľoval na Paukovčekovu prihrávku spoza bránky a puk umiestnil do siete. Následný tlak Detvy priniesol vyrovnanie. Hostia sa usadili pred Valentom. Prvú strelu Charbonneaua aj Korima gólman za chrbát nepustil, no napokon ho predsa len zblízka prekonal Charbonneau – 2:2. V polovici stretnutia vystihol rozohrávku Daňo a spomedzi kruhov trafil medzierku medzi Petríkovými betónmi. Domáci boli na koni, čo korunovali ďalším gólom. V 35. min nabil Valach na modrú čiaru Ackeredovi a bolo 4:2.

V záverečnej časti hry sa hosťom núkala šanca streliť kontaktný gól počas presilovky o dvoch hráčov. Čachov teč Valent plecom vytesnil mimo bránky. Gólovú poistku v závere pridal v oslabení Daňo, ktorý prekorčuľoval vracajúcich sa obrancov. Hostia ešte skúsili hru bez brankára v pomere 6 na 3, ale návrat do stretnutia im to už neprinieslo.