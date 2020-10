Zvolen vystrelil 40-krát, no nebodoval. Rozhodli presilovky

Za HKM Zvolen skórovali Puliš a Viedenský.

4. okt 2020 o 19:36 TASR

HK Nitra – HKM Zvolen 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Góly: 18. Lantoši (Kollár, Bodák), 30. Kollár (Lantoši, Štastný), 47. Slovák (Bodák, Pupák) – 20. Puliš (R. Bondra, Viedenský), 58. Viedenský (Puliš, Melancon). Rozhodovali: Tvrdoň, Baluška – Kacej, Synek, vylúčení: 6:3, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov

Nitra: Cowley – Mezei, Cardwell, Š. Nemec, Švarný, Pupák, Bodák, Vitáloš – Tvrdoň, Slovák, Hrnka – Kollár, A. Šťastný, Lantoši – Holešinský, Dauda, Žitný – Pätoprstý, Šiška, Minárik – Čaládi

Zvolen: Rahm – Betker, Hatala, Ivan, Melancon, Hraško, Kubka, Meliško – R. Bondra, Viedenský, Puliš – McPherson, Zuzin, Nuutinen – Stupka, J. Mikúš, Kelemen – Marcinek, Tibenský, Ďuriš

Úvodná tretina sa hrala vo svižnom tempe. Oba tímy pozorne bránili a príkladne strážili prechod stredným pásmom. Až druhá polovica dejstva priniesla prelomenie defenzív. V 11. minúte prešla Nitra na štyri prihrávky od vlastnej bránky až pred zvolenskú, no Kollár v zakončení minul. Na opačnej strane nakorčuľoval z druhej vlny Ivan, ale Cowley bol pozorný. Prvý gól v zápase strelili Nitrania, keď v 18. minúte prestrčil Kollár na Lantošiho a ten vymietol ľavý horný roh Rahmovej brány – 1:0. Zvolen ešte pred odchodom do kabín dokázal vyrovnať zásluhou Puliša, ktorý pretlačil puk za Cowleyho.

Druhá tretina priniesla množstvo nepresností a hokej bol príliš upracovaný. V 22. minúte mohol Zvolen poslať do vedenia Nuutinen, ale z blízka puk do brány neusmernil. V polovici stretnutia hrali domáci presilovku a Kollár dokázal poslať odrazený puk do zvolenskej bránky. Záver prostrednej časti hry ešte priniesol šance Lantošiho či Stupku, ktoré však gólom neskončili. V poslednej minúte tretiny "opečiatkoval" žŕdku Dauda.

V 47. minúte našiel Bodák dlhou prihrávkou z obranného pásma Slováka, ktorý v úniku nezaváhal a poslal Nitru do dvojgólového vedenia – 3:1. O minútu neskôr mohol znížiť Bondra, ale Cowleymu pomohla žŕdka. Zvolenčania mali v závere riadnej hracej doby výhodu dvoch presilových hier. Dve minúty pred koncom sa puk od zadného mantinelu odrazil k Viedenskému a ten dal Zvolenu nádej bodovať – 2:3. Hostia skúsili ešte hru bez brankára, no výsledok sa už nezmenil a tri body zostali pod Zoborom.

Hlasy po zápase

Dušan Milo, asistent trénera Nitry: „Myslím si, že sme videli z našej strany bojovný zápas. Zvolen bol výborný súper, ktorý nám robil najmä v tretej tretine problémy. Boli v tejto fáze rýchlejší na puku. Sme však radi za tri body.“

Peter Oremus, tréner Zvolena: „Dovolím si tvrdiť, že početnosť streľby bola z našej strany vysoká, keďže sme vystrelili viac ako 40-krát na bránu. Chalanom nešla realizácia, ale aktivita tam bola, takže z tohto pohľadu tam predsavzaté veci boli. Rozhodli využité presilovky, my sme premenili iba jednu, Nitra dve. Bojovnosť a tlak tam bol.“