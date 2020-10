Zvolen na ťažkom teréne u favorita neuspel, pohodlné víťazstvo Kováčovej

Prameň je desiaty, Zvolen stále posledný.

4. okt 2020 o 19:18 Stanislav Černák, MILOŠ MASARIK

Rakytovce – Zvolen 4:1 (2:0)

Góly: 22. Vavák, 37. Greško, 47. Gaško, 64. Konder (11 m) – 68. Muema. ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Dančo, bez divákov

Zvolen: Vaník (70. Husár) – Fabian, Vinay, Oboňa (43. Muema), J. Marunčiak (S. Telúch), Lichý (65. Matis), Hulec (60. S. Marunčiak), P. Telúch, Novotný, Solivajs, Bolf

Pred stretnutím sa zdalo, že kvôli rozmoknutému terénu, na ktorom stála voda, sa hrať ani nebude. Opak bol pravdou, kompetentní dali súhlas a tak sa bahnová šou mohla začať. Nulový počet divákov bol iba na začiatku stretnutia, tí boli mimo areálu, no postupne sa hľadisko aj napriek opatreniam zapĺňalo...

Rakytovce boli proti Zvolenu jasným favoritom. Domáci vybehli oproti zvolenským mladíkom s odhodlaním a hlavne so skúsenosťami, ktoré dokázali zúročiť v každej fáze stretnutia.

Už psychologicky súboj tímu z vrchnej časti tabuľky s posledným mužstvom bol pre domácich akousi odrazovou plochou. Aj napriek sympatickému výkonu omladiny hostí, si Rakytovce dokázali poradiť so Zvolenom, o osude stretnutia rozhodli už v prvom dejstve.

V 22. minúte otvoril skóre Vavák po prieniku a strele z ľavej stany pokutového územia – 1:0. Pokoj na kopačky domácich priniesla 37. minúte a Greškov . Domáci ťažili paradoxne v pár prípadoch aj z aktivity bývalých hráčov Zvolena. Na konci prvého polčasu po prieniku MFK zastavil dobre rozvíjajúcu sa šancu hostí pri možnom kontaktnom góle aj za cenu žltej karty Gaško.

Hneď v úvode druhého polčasu pridal tretí gól domácich aj so šťastím vďaka terénu Gaško. O výsledku stretnutia bolo rozhodnuté, no aj Zvolenčania sa dostali do šancí.

Duo Hulec a Novotný sa dokázali dostať cez domácu obranu, no Höger v domácej bráne bol pozorný. Po situácii bez žltej karty sa kopal pokutový kop v prospech domácich a Konder so šťastím upravil na 4:0.

Šance Juraja Marunčiaka i Matisa gólom neskončili, ale v 68. minúte sa po odrazenej strele presadil Albert Muema, ktorý tak dal čestný gól hostí. Skóre sa už do konca duelu nemenilo.

Slovo trénera

Lukáš Luknár, tréner MFK Zvolen: „Hralo sa na veľmi ťažkom, až nespôsobilom teréne. Mnohé góly súpera padli po situáciách, keď prevládla príroda nad schopnosťami hráčov. Ale domáci boli kvalitne pripravení a presadili sa. Chlapci veľmi chceli, pri zakončení im chýbala rozvaha a pokoj, no dnes zvíťazila aj príroda.“

