Zvolen je oranžový, Detva červená

Základná škola zostáva v červenej fáze.

2. okt 2020 o 16:33 MOJ

ZVOLEN. Po týždni viac ako dvojnásobne vzrástol počet červených okresov. Aktuálne je ich v takzvanej červenej fáze 41, minulý týždeň to bolo 19.

Vyplýva to zo semaforu, ktorý zverejnil denník SME. V takzvanej oranžovej fáze je 20 okresov, 18 je zaradených v zelenej zóne.

V červenej zóne je s doteraz 15 potvrdenými prípadmi nákazy aj okres Detva, prepracoval sa tam rovno zo zelenej fázy.

Okres Zvolen, ktorý má 52 potvrdených prípadov, je v oranžovom pásme. Za včerajší deň pribudli tri prípady a od začiatku týždňa je ich zatiaľ dohromady 13.

Červený je aj okres Banská Bystrica, počet infikovaných tam narástol na 197.

V zelenom pásme zostáva naďalej okres Krupina, kde zatiaľ potvrdili 6 prípadov.

V červenej fáze zostávaj aj Základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene, kde minulý týždeň potvrdili ochorenie na Covid-19 dvom žiačkám z 1. a 5. ročníka.

Tentoraz ochorenie preniklo do triedy 8. C. Vyplýva to z informácií, ktoré škola zverejnila na svojom webe.

Nielen táto trieda, ale všetci žiaci 6. - 8. ročníka zostávajú od pondelka 5. októbra doma, vyučovanie sa bude diať on-line formou.

Chrípky je menej

Výrazne nižší ako pred rokom je aktuálne výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení, čo je v súvislosti s pandemickou situáciou podľa epidemiológov dobrá správa.

Na chrípku ochorelo v celom Banskobystrickom kraji 62 ľudí, čo je prepočítaná chorobnosť necelých 20 ľudí na 100-tisíc obyvateľov.

Akútne respiračné ochorenie má 2611 ľudí. Skomplikovali sa zápalmi dutín v 13 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 2 prípadoch a nevyskytol sa žiadny prípad zápalu pľúc.

Najviac skomplikovaných prípadov je tentoraz vo vekovej skupine najmenších detí, informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.