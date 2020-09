Regionálne futbalové súťaže pokračujú ďalej podľa plánu, hrať sa bude bez divákov

Do konca jesennej časti ostáva dohrať štyri, resp. päť kôl.

30. sep 2020 o 20:22 Jozef Mikuš, Stanislav Černák

ZVOLEN. Streda (30. 9.) priniesla zmiernenie pondelkových vyhlásení a trochu upokojila vášne v športovom svete.

Kým začiatok týždňa naznačoval, že hromadné podujatia sa budú musieť pre prísne opatrenia na nejaký čas prerušiť, v stredu mnohých potešila informácia, že športové akcie sa konať môžu, ak počet všetkých účastníkov nepresiahne číslo 50.

Zorganizovať futbalový či hokejový zápas, kde počet hráčov, funkcionárov, rozhodcov a usporiadateľov presiahne päťdesiatku, by však bolo problematické.

Úrad verejného zdravotníctva preto neskôr spresnil, že športové podujatie sa môže uskutočniť aj prípade, „ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora, napríklad účinkujúcich, športovcov alebo organizačného tímu presiahne počet 50, avšak bez prítomnosti obecenstva.“

Novembrové dohrávky by mohli zničiť ihriská

Súťaže aj v našom regióne tak zatiaľ budú pokračovať. Hovoríme o súťažiach spadajúcich pod Stredoslovenský oblastný futbalový zväz (SsFZ). Oblastný futbalový zväz vo Zvolene vydá stanovisko v piatok po zasadaní výkonného výboru. Z kuloárov však vieme, že je záujem vedenia ObFZ vo Zvolene, aby sa súťaže dohrali.

„Zaplať pán Boh aspoň za to, že môžeme dohrať. Vzhľadom na to, že v pondelok sme vzhľadom k opatreniam pripravovali prerušenie súťaží, tak je to posun k lepšiemu. Boli by sme radi, keby na zápasy mohli prísť aj diváci, ale nemáme to v rukách,“ vyjadril sa Jozef Paršo, predseda SsFZ.

Do konca jesennej časti v SsFZ ostáva odohrať už len 4, respektíve 5 kôl. Okamžité prerušenie súťaží by podľa Parša prinieslo veľké komplikácie.

„Počítali sme s dohratím v novembri, ak by bolo prijateľné počasie. Hrozilo by však zničenie ihrísk a to by sme nedovolili,“ dodal.