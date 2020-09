Krutý debakel Zvolena, Kováčová prehrala najtesnejším rozdielom

Zvolenskí futbalisti si takú vysokú prehru nezaslúžili. Zápasu Kováčovej v Krásne by viac svedčala remíza.

27. sep 2020 o 19:30 Stanislav Černák, (mim)

Žarnovica – Zvolen 5:1 (2:0)

Góly: 11., 79. Čierťaský, 15.Vondryska (11 m), 76. Daniš, 83. Nitško – 88. Novotný, ŽK: 6 – 3. Rozhodoval: Legíň, 130 divákov

Zvolen: Vaník – Kurčík, Vinay, Oboňa, J. Marunčiak, Matis (70. Albert Muema), Hulec, P. Telúch, Novotný, Solivajs, Bolf (65. Lichý)

V 9.kole cestovali futbalisti MFK Zvolen do neďalekej Žarnovice. Po dobrom výkone a prvom zápase pod vedením nového trénera Luknára chceli Zvolenčania bodovať aj v Žarnovici.

Hostia nastúpili bez zraneného Strapeka a chorého Melišíka, no predstavil sa nováčik v drese Zvolena Richard Novotný, ktorý iba v piatok pribudol do zostavy trénera Luknára z FK Danubia Veľký Biel.

Stretnutie bolo od začiatku vyrovnané, no keď Zvolen tvoril, domáci využívali minimalistické šance a skórovali. Už v 11. minúte po tlaku Zvolena paradoxne prišiel rýchly protiútok a chybu stopéra pohotovo využil Čierťaský - 1:0. Potom Zvolenčania pritlačili, no šance Telúcha a Solivajsa končili na domácej obrane.

V 15. minúte pri minimálnom kontakte domáceho hráča s obranou sa kopal prekvapivo pokutový kop. Vondryska dostal loptu do siete. Po štvrťhodine hry hostia prehrávali už 0:2. Do prestávky to vyzeralo, akoby Zvolenčania hrali na domácom trávniku, no tlak bol jalový a gólom neskončil.

Druhé dejstvo prinieslo ešte lepší futbal. Žarnovica bola pod tlakom. Zvolen sa dostal do viacerých protiútokov, no tieto šance zastavili domáci aj za cenu troch žltých kariet. Takže, sľubne vyvíjajúce sa šance hostí končili faulami domácich, ktorí potom stihli skonsolidovať obranu a tak sa stav nemenil až do 76. minúty. Udrela Žarnovica. Z ojedinelého centra hlavičkoval do brány MFK Daniš.

Už o tri minúty doslova po skopírovanej akcii z centrovanej lopty Žarnovica druhým gólom Čierťaského šla do štvorgólového vedenia. 4:0. Hoci tomu priebeh hry nenasvedčoval, Žarnovica sa radovala aj z piateho gólu, pred Vaníkom sa záhadne presadil Nitško.

Za sedem minút strelili domáci tri „šťastné“ góly a bolo jasné, že Zvolen odíde s ďalším debaklom. V 9. kolách už dostal 27 gólov. Zvolenčania ale aj napriek piatim inkasovaným gólom neskladali zbrane a hrali aspoň o čestný úspech.

Ten prišiel v 88. minúte, keď sa pred domácim brankárom presadil novic v drese MFK Zvolen Novotný. Hostia povzbudení gólom hrali vabank a domáci za svoje zákroky schytali až tri žlté karty za dve minúty, no skóre sa už nemenilo ani v šanciach v nastavenom čase.

Slovo trénera

Lukáša Luknár, tréner MFK Zvolen: „Toto stretnutie sa mi hodnotí veľmi ťažko. Žarnovica ukázala väčšiu kvalitu, dokázala svoje šance premeniť. My sme sa do zakončenia v prvom polčase dostávali sporadicky, aj keď súhra fungovala, no nedokázali sme sa presadiť voči domácej obrane.