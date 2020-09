Simeon Suchý získal na medzinárodnom turnaji tri cenné kovy

V Trenčíne sa uskutočnil bedmintonový turnaj Forza Slovak Youth U 17.

27. sep 2020 o 11:12 (sč, ms)

TRENČÍN. Pod hradom Matúša Čáka sa za prísnych epidemiologických opatrení odohral medzinárodný bedmintonový turnaj v kategórii do 17 rokov. Na turnaji sa zúčastnil aj Simeon Suchý z BKK Sliač, ktorý Slovensko reprezentoval v troch disciplínach.

Suchý bol v dvojhre dokonca turnajovou jednotkou. Za účasti 41 hráčov z piatich krajín sa prebojoval až do finále, kde bol nad jeho sily český reprezentant Matej Rzeplinski, zdolal ho v napínavom zápase v dvoch vyrovnaných setoch 21:19 a 22:20. Tešil sa tak zo striebra.



Ďaľšiu medailu pre Slovákov získal Simeon Suchý v zmiešanej štvorhre spolu so spoluhráčkou Michaelou Telehaničovou z Košíc. Vo finále si zmerali sily so svojimi reprezentačnými kolegami Olíviou Kadlecovou a Sebastiánom Kadlecom z Púchova. Dramatický duel vyhrali Púchovčania 2:1 na sety.

Po dvoch strieborných medailách pridal do svojej zbierky aj jeden bronz, ktorý získal vo štvorhre spoločne so Sebastiánom Kadlecom. V semifinále slovenský pár nestačil na neskorších víťazov z Rakúska, ktorým podľahli 1:2 na sety.