FOTO: Zvolenskí brankári Rahm a Trenčan predstavili nové masky

Brankárske masky nielen chránia, ale v mnohých prípadoch sú aj umeleckými dielami.

24. sep 2020 o 15:10 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zvolenskú svätyňu budú v nasledujúcej sezóne strážiť Švéd Robin Rahm a odchovanec HKM Adam Trenčan.

Pravda, do kádra trénera Oremusa pribudol aj brankár New Yorku Rangers Adam Húska, ktorý bude pod Pustým hradom pôsobiť do konca novembra.

Hokejové masky sú už v dnešnej dobe súčasťou imidžu brankárov. Zároveň sú to aj hotové majstrovské diela. HKM Zvolen oficiálne predstavil nové masky brankárskej dvojice Rahm-Trenčan.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Nie je Bondra ako Bondra: Nová posila HKM bude na seba náročná, tímu chce pomôcť Čítajte

Na oboch dominuje na bočných častiach veľké logo HKM Zvolen. Rahmova je viac o kombinácii bielej a červenej farby, cez ktorú prechádzajú blesky. Košík je biely, v zadnej časti má gólman namaľované vlajky Švédska a Slovenska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Trenčanova maska je na bielom základe v kombinácii s červenou, čiernou a žltou farbou. Logo klubu HKM Zvolen dominuje maske aj na vrchnej časti. Košík je strieborný, Trenčan bude chytať aj s ochranným krytom krku. Adamovu masku bude zdobiť aj anglický nápis „We will either find a way or make one“ (cestu si buď nájdeme alebo vytvoríme).

Súvisiaci článok