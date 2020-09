Nie je Bondra ako Bondra: Nová posila HKM bude na seba náročná, tímu chce pomôcť

Radovan Bondra chce dávať góly a byť produktívny.

22. sep 2020 o 10:38 Stanislav Černák

ZVOLEN. Radovan Bondra prišiel do HKM Zvolen zo Slovana Bratislava spoločne s reprezentantom Marekom Viedenským. V súčasnosti 23-ročné robustné krídlo sa už nevie dočkať štartu nového ročníka.

Mnohým fanúšikom zvolenského hokeja sa pri ohlásení tejto posily ihneď vynoril zlatý moment z Göteborgu 2002, kedy gól z hokejky Petra Bondru rozhodol o tom, že Slovensko získa titul svetového šampióna. Hneď v úvode treba však uviesť, že nie je Bondra ako Bondra.

Radovanove priezvisko nemá totiž až toľko spoločného so slávnym slovenským hokejistom Petrom Bondrom, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Radovanova mamina je iba vzdialenou príbuznou ikony slovenského hokeja a dvojnásobného držiteľa trofeje Maurica Richarda pre najlepšieho kanoniera základnej časti NHL.

V prvom rade, vitajte vo Zvolene. Čo zavážilo, že ste prijali ponuku HKM Zvolen?

Ďakujem pekne. Ani neviem. Bola ťažká situácia, nebudem tajiť, že v kontakte som bol napríklad aj s Košicami, ale aj s trénerom Oremusom. Už som ho zažil ako mladší hráč predtým v Košiciach a bol som veľmi spokojný s jeho štýlom trénovania a smerom, akým vedie tím. Takže možno aj to bolo nejaké percento, ktoré zavážilo, že som sem prišiel.

Čo ste vedeli o našom klube pred príchodom do Zvolena?

Vedel som, že Zvolen bol v minulosti majstrom. Takisto som vedel, že v minulej sezóne ste mali veľmi dobrý tím, ktorý stále konkuroval tým najlepším. Je tu veľký potenciál, hokej sa vo Zvolene robí na veľmi vysokej úrovni. Zlákalo ma aj to, že som vedel, že tím bude chcieť bojovať o popredné priečky v tabuľke.

Presne, ako hovoríte. HKM Zvolen sa netají najvyššími ambíciami. Takže, na rovinu. Chcete so Zvolenom titul?

Takto. Od prvého zápasu potrebujeme získavať body, nemôžeme zaspať na vavrínoch prvých 20 kôl. Ak budeme ťahať za jeden povraz, nikto to nebude hrať na seba alebo myslieť len na svoj úspech, tak tento tím môže ísť veľmi vysoko.

“ Myslím si, že tímu môžem pomôcť v každom jednom smere. Bol som dosť vyťažovaný aj v defenzíve, ale dokážem aj strieľať góly a hrať ofenzívne. „ Radovan Bondra, útočník HKM Zvolen

Letnú prípravu a prípravné zápasy máte už takmer za sebou. Ako by ste ich zhodnotili?

Stále máme ešte nejaký čas do štartu ligy, stále sa pripravujeme a spoznávame sa. Síce sme už boli spolu na ľade niekoľko týždňov, ale s niektorými chlapcami sme sa predtým v živote nevideli. Takže, potrvá to, pokiaľ sa dáme dokopy a zvykneme si jeden na druhého. No zatiaľ to hodnotím pozitívne.

V čom vidíte silu kádra?

Je to jednoznačne tímovosť a schopnosť ťahať za jeden povraz. Ukázalo sa to vo viacerých zápasoch, ktoré sme už odohrali. Či už proti Maďarom, Capitals, či Košiciam.

Sila kolektívu je v hokeji dôležitá. Sú tu však aj takí hráči, od ktorých sa zrejme bude očakávať viac...

Áno, sú tu vytipovaní hráči, ktorí sú tu na to, aby góly dávali a aby dokázali potiahnuť tím dopredu. Na druhej strane, sú tu chlapci, ktorí by mali strelcom vytvárať viac času a priestoru na ľade. Ak sa zjednotíme, ak produktívni hráči budú robiť svoju robotu, tak im k tomu pomôžu chlapci, ktorí urobia pre nich čiernu robotu. To je cesta k úspechu.

S kým najlepšie vychádzate z tohto novotvoriaceho sa kolektívu?

Nemám problém ani s jedným hráčom. Všetci sme si sadli od prvého momentu. Takže, nepoviem vám konkrétneho hráča, s každým som naladený na rovnakú vlnu.

V niektorých prípravných zápasoch ste hrali s Hammondom a McPhersonom. Neskôr aj s Pulišom a Zuzinom či Viedenským...

Uvidíme, ako to bude pri štarte ligy. Všetko je otvorené. Ešte stále je nejaký čas do štartu ligy a uvidíme, ako sa nám bude dariť v ďalších zápasoch, či to tak ostane, alebo to tréneri poprehadzujú.