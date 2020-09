Minister dopravy ocenil pracovníkov železníc

Na strednom Slovensku odovzdali ceny k Dňu železničiarov.

20. sep 2020 o 15:28 TASR

ZVOLEN. Viac ako 50 zamestnancov Železníc SR (ŽSR), Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia si v piatok prevzalo ceny pri príležitosti Dňa železničiarov. Slávnostné podujatie sa konalo v Divadle J. G. Tajovského.

Sú medzi nimi dlhoroční pracovníci, rušňovodiči, majstri elektrotechniky, špecialistka pre sťažnosti aj výpravcovia. "Oslávili sme prácu modrej armády. Mali by sme ich všetkých oceniť, pretože nemajú ľahkú robotu. Na to, aby sa vlak rozbehol, je treba vynaložiť veľa úsilia. Sú to tisícky ľudí, ktorí ho denne rozhýbu," povedal novinárom po udelení cien predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Cenu im memoriam dostal aj zosnulý Pavol Virba, ktorému sa profesia rušňovodiča stala osudnou. Zomrel v roku 2015 vo veku 51 rokov pri dopravnej nehode lôžkového rýchlika neďaleko Michaloviec.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) okrem neho ocenil aj pracovníkov ŽSR. Sú medzi nimi napríklad Tibor Kučera, Viliam Piskla, Peter Bohovič, Pavol Čanády, Štefan Gajanec a Dušan Mihálka.

Zo zamestnancov ZSSK cenu dostal napríklad Monika Bott Karabová, Anna Jarábeková, Danka Galovičová, Ladislav Hacaj a in memoriam si uctili prácu Ľubomíra Vlčeka.

"Udelili sme aj dve ceny in memoriam. Jedným z nich je rušňovodič, ktorý pri svojej práci zahynul a ešte predtým ochránil cestujúcich v rýchliku," spomenul minister a doplnil že stav našich železníc síce nie je lichotivý, ale "na to sme tu my, aby sme s tým niečo urobili".

Uznanie ministra dopravy dostal aj rušňovodič Ján Čizmár z Košíc. "Po tých rokoch práce je toto ocenenie na mieste. Tejto profesii sa venujem od roku 1979. Poďakovanie patrí mojej rodine, ktorá má pochopenie pre moju prácu," podotkol.