Koronavírus prenikol vo Zvolene do školy, prechádza do oranžovej farby

Škola svoje brány zatiaľ nezatvára.

18. sep 2020 o 14:40 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Ochorenie na Covid-19 zistili zamestnancovi Základnej školy na Alexyho ulici na zvolenskom sídlisku Sekier. Všetci ďalší, ktorí s ním prišli do kontaktu, sú v domácej karanténe.

„Domáca karanténa sa týka štyroch ľudí,“ objasňuje riaditeľka školy Lucia Mesárošová s tým, že všetci štyria majú v pondelok absolvovať testy na nový koronavírus. Ide o ďalších zamestnancov školy, deti s ním do priameho kontaktu neprišli, im preto epidemiológovia karanténu nenariadili.

Riaditeľka pripomína, že škola dodržiava prísne epidemiologické nariadenia od začiatku septembra.

„Školu dezinfikujeme do detailov. Deti majú v každej triede antibakteriálne mydlá a papierové utierky, teda žiadne svoje uteráky, ktoré bývali doteraz zvykom. Každé ráno prejdú všetci filtrom; meria sa teplota a do budovy nevstúpi nikto bez toho, aby sa nedezinfikoval,“ dodáva.

Od pondelka 21. septembra prechádza škola do tzv. oranžového režimu. Potvrdil nám to hovorca mesta Martin Svatuška.

„Vzhľadom na to, že sa potvrdila prítomnosť koronavírusu u jedného z učiteľov, škola prechádza do tzv. oranžového režimu. Znamená to sprísnené opatrenia v duchu usmernení hlavného hygienika SR a ministerstva školstva,“ približuje.

Vedenie školy zároveň intenzívne komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene.

„Svoje brány škola nateraz neuzatvára, od pondelka však bude otvorená v sprísnenom režime. Až do odvolania sa ruší ranný školský klub, tiež nulté a siedme hodiny a škola nastavuje aj ďalšie preventívne oparenia,“ dopĺňa Svatuška.