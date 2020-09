Najlepší hráč Zvolena Vaník po prehre s Nitrou: Nezaslúžili sme si dostať toľko gólov

MFK Zvolen vypadol zo Slovnaft Cupu.

17. sep 2020 o 11:34 Stanislav Černák

MFK Zvolen – FC Nitra 0:5 (0:2) Góly: 25., 31. Šefčík, 46. Fabiš, 68. Danek, 77. Podhorin. ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Somoláni, 153 divákov. Zvolen: Vaník – Solivajs, Oboňa, Vinay, Lichý, Strapek (87. S. Telúch), Hulec, Bolf (79. Blahutiak), P. Telúch (63. Matis), J. Marunčiak (46. Melišík), Muema (46. Kurčík)

ZVOLEN. Posledným zástupcom v Slovnaft Cupe z nášho kraja bol treťoligový Zvolen. Pod Pustým hradom sa konečne odohral zápas 2. kola, v ktorom MFK Zvolen privítal účastníka Fortuna ligy – FC Nitra.

Za iných okolností by to bol sviatok najmasovejšieho športu. Avšak, na štadión meralo cestu len 153 divákov. Ktovie či za to môžu zlé výsledky Zvolena v tretej lige, problémy s trénerom alebo koronavírus.

Zvolenskí futbalisti držali krok s jasným favoritom stretnutia. Najmä v prvom polčase podali veľmi dobrý výkon, za ktorý si rozhodne zaslúžia pochvalu. Samozrejme, futbalová kvalita bola jednoznačne na strane Nitry. O prijateľnom polčasovom výsledku 2:0 pre hostí rozhodol dvojgólový Šefčík.

V úvode druhého dejstva pridal presný tretí zásah hostí Fabiš. Nitrania pridali ešte ďalšie dva góly, pokojne ich však mohlo byť viac, proti však bol najlepší hráč Zvolena – brankár Ján Vaník.

Nebyť jeho zákrokov, Zvolen schytá väčší gólový prídel. V samotnom závere potešil utešený pokus Strapeka, ktorý opečiatkoval spojnicu nitrianskej brány. Aj napriek vysokej prehre sa hráči MFK Zvolen nemajú za čo hanbiť.

Prehrať 0:5 nie je hanba

Klub po nečakanom odchode Srba Subotica viedol v lige šéftréner mládeže Radoslav Ištván. V zápase proti fortunaligistovi zas Peter Píš.

„Prehrať s celkom najvyššej súťaže 0:5 nie je hanba. A hlavne s hráčmi, ktorí sa momentálne len hľadajú. Je tu kopec futbalistov, ktorí nehrávali vyššiu súťaž. A aj napriek tomu odviedli maximum. Jednoducho to, na čo mali“ povedal po zápase dočasný tréner MFK Zvolen.

Čo bolo podľa Petra Píša rozhodujúce v tomto stretnutí Dávida s Goliášom?

„Bola to chvíľa, keď prestali, respektíve už nevládali behať. Žiaľ, kondícia v tomto mužstve je zatiaľ na veľmi nízkej úrovni. Avšak, pokiaľ chalani behať vládali, bolo to dobré. Už keď im dochádzali sily, rozpadal sa koncept hry,“ povedal bez okolkov.

Ján Vaník síce inkasoval 5 gólov, ale dokázal zabrániť ďalším vyloženým šanciam Nitry. (zdroj: Miloš Masarik)

Mužom stretnutia brankár Vaník

Najlepším hráčom Zvolenčanom bol jednoznačne gólman Ján Vaník, ktorý zabránil ešte minimálne piatim ďalším gólom Nitry.