Komentár: Statky-zmätky organizátorov PAV Ostrá Lúka 2020

Veľká škoda, že vrcholné slovenské motoristické podujatie malo viacero nedostatkov.

16. sep 2020 o 11:48 Stanislav Černák

OSTRÁ LÚKA. Nie je to dobré. Množstvom obmedzení trpí šport, ale aj kultúra. A preto je dobré, že v týchto ťažkých pandemických časoch sa športové motoristické podujatie na Ostrej Lúke konalo.

Preteky automobilov do vrchu pri Zvolene boli zaradené do skráteného kalendára majstrovstiev Slovenska. Uskutočnili sa týždeň po prvom podujatí na Pezinskej Babe.

Organizátori športových a kultúrnych podujatí to však momentálne nemajú vôbec ľahké. Ak chcú podujatie usporiadať, musia vynaložiť oveľa viac úsilia (a finančných prostriedkov), aby dodržali hygienické opatrenia, ktoré schválili kompetentní. Nezávideniahodná situácia.

A preto nasledujúce riadky nemajú za každú cenu haniť, len upozorniť na to, že pravidlá by mali platiť pre každého rovnako. A už keď niečo robím, tak to robím poriadne (mimochodom, podujatie je moja srdcovka).

Ak dokážu hygienické opatrenia a vládne nariadenia v súvislosti so šírením sa nového koronavírusu dodržať pri usporiadaní prípravného hokejového zápasu, či futbalového stretnutia na dedine, mali by to dokázať aj organizátori podujatia, akým sú majstrovstvá Slovenskej republiky.

V čase usporiadania pretekov platilo (podujatie sme navštívili v sobotu 12.9.), že na hromadných podujatiach v exteriéri sa môže zúčastniť 1000 ľudí.

Spočítať divákov okolo trate dlhej 2650 metrov bolo priam nemožné (preto si to mali postrážiť „pri vstupe“). Keďže počas víkendu bolo nádherné slnečné počasie, dá sa predpokladať, že cestu na preteky si našlo množstvo fanúšikov motoristického športu.

A nám ostáva len jediné. Veriť organizátorom, že nariadenie o počte fanúšikov si postrážili...

Organizačný tím hlásal na plagáte, že vstup na podujatie bude voľný. Preto istotne nejedného návštevníka nemilo zaskočili pri vstupe do „depa“ dvaja „vyberači“ vstupného, ktorí si od vás zrazu pýtali 3 eurá (nie, nejde o tú sumu, ktorú fanúšik ochotne zaplatí, ale ide o princíp). A opäť raz sa dostávam ku dôvere ku organizátorom.

Po uhradení vstupného ste totiž nedostali žiadnu pásku (len očíslovaný ústrižok ako na diskotéke za čias socíku), ani vám nik nezmeral teplotu, ani si nik nevypýtal vaše údaje a telefónne číslo v prípade nutnosti dohľadávania kontaktov, ako sa to bežne robí v pandemických časoch na iných podujatiach.

Zvláštne.