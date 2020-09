Piatoligové derby nečakane v prospech D. Nivy, I. trieda je vzácne vyrovnaná

Aktuálny futbalový servis. Naši štvrtoligisti nebodovali vôbec.

14. sep 2020 o 11:22 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Badín 1:2 (1:1)

Góly: 41. Kudlík – 30., 48. Malík (1 z 11 m), ŽK: 2 – 4. Rozhodoval: Konček, 120 divákov.

Pliešovce: Sekula – Kouřil, Pálka (62. Hradňanský), Malatinec (67. Benedik), Homola, Ľupták, Sýkora, Bobor, Kudlík (84. Krnáč), Vreštiak, Purdek (80. Strhársky)

Domáci chceli uspieť a potvrdiť cenný bod z Tornale. Hostia však disponujú dobrým mužstvom. V prvom dejstve boli častejšie na lopte, domáci hrali pozorne v defenzíve. Pliešovce pohrozili strelou Bobora, Vreštiak trafil tyčku. Potom však hráči Tatrana chybovali a z toho pramenil pokutový kop, ktorý premenil v 30. minúte Malík.

Pliešovciam sa do polčasu podarilo vyrovnať. Úvod druhého dejstva však vyšiel Badínu, v 48. minúte po jednoduchej akcii prekonal domáceho gólmana znova Malík. Domácich to zaskočilo na nejakých 10 – 15 minút, ale potom súpera zatlačili. Počas tlaku nastrelili tyčku a podľa slov domáceho trénera rozhodcovia pripravili Pliešovce o regulárny gól.

Ďalšie šance Pliešoviec prišli v záverečnej desaťminútovke, Badín podržal brankár Sršeň a domácim nebolo zrejme súdené skórovať. Zápasu by viac svedčala remíza.

Detva – Tornaľa 0:2 (0:1)

Góly: 41. G. Farkas, 89. Miglavic, ŽK: 3 – 2. Rozhodoval: Mikloš, 100 divákov.

Detva: Lakota – Šťastný, Sekereš, Švec, Vilhan, Melich (72. Kamas), Rapčan, Tužinský (72. Kováč), Odzgan (59. Michálik), Pančík, Karásek

Domáci ostali mierne zaskočení, pretože pod Poľanu prišlo druhé mužstvo tabuľky, ktoré sa v prvom dejstve zavrelo na vlastnú polovicu a Detva hrala do plných. Domáci mali hru pod kontrolou, väčšinu času mali loptu na kopačkách futbalisti Detvy. V 41. minúte si Detva neustrážila rohový kop, po ktorom sa Tornaľa ujala vedenia.

Po zmene strán sa obraz hry nezmenil. Detva nepúšťala favorizovaného súpera do vyložených šancí, ale ani sa nedostávala do zakončenia. Po šestnástku hostí hrali jej hráči dobre, len v koncovke sa nevedeli presadiť. Tornaľa využila v 89. minúte brejk zásluhou Miglavica a definitívne rozhodla o zisku troch bodov.



S. Ďarmoty – Hriňová 4:0 (1:0)

Góly: 16. Lukács, 53. Cibuľa (11 m), 58. Berec, 90. Hriň, ŽK: 3 – 1. Rozhodoval: Melicher, 100 divákov.

Hriňová: Vreštiak – Melich, Poduška, Hanes, Vrana, Šufliarsky, Záň (65. SANTUS), Spodniak, Jablonský, Bariak, Gombala

Domáci sa od úvodu pustili do posledného celku tabuľky, ktorý odohral súťažný zápas po viac ako dvoch týždňoch, keďže tím musel byť kvôli pozitívnemu testu troch hráčov v karanténe. S. Ďarmoty otvorili skóre v 16. minúte, presadil sa Lukács. V 25. minúte skončil pokus domácich na tyči Vreštiakovej brány.

Druhý polčas sa začal štandardkou hostí z 18 metrov, no lopta skončila na múre. Na 2:0 zvyšovali domáci po pokutovom kope v 53. minúte. V 58. minúte už bolo 3:0, gólovú bodku za jednoznačným zápasom v prospech domácich dal v závere Hriň. Spartak je tak beznádejne posledný s hrozivým skóre 2:18 a bez zisku jediného bodu.

Ostatné výsledky 7. kola: Príbelce – Poltár 2:1, Medzibrod – Tisovec 3:1, Č. Balog – Podkonice 3:5, Hajnáčka – Šalková 0:2

1. Podkonice 7 7 0 0 22:6 21

2. Tornaľa 7 5 2 0 19:5 17

3. Badín 7 5 0 2 16:7 15

4. Šalková 7 4 0 3 14:12 12

5. Príbelce 6 3 2 1 11:6 11

6. S. Ďarmoty 7 3 2 2 15:11 11

7. Poltár 7 3 2 2 15:12 11

8. Medzibrod 7 3 0 4 9:14 9

9. Č. Balog 7 2 2 3 20:21 8

10. Pliešovce 7 1 3 3 9:9 6

11. Hajnáčka 7 1 2 4 8:13 5

12. Detva 6 1 1 4 11:19 4

13. Tisovec 7 1 0 6 10:28 3

14. Hriňová 5 0 0 5 2:18 0

V. liga skupina C

D. Niva – H. Nemce 2:1 (1:0)

Góly: 27. Babiak, 70. Valach – 54. Babiak, ŽK: 5 – 2, ČK: 1 – 0. Rozhodoval: Jodas, 300 divákov.

D. Niva: Vilhan – R. Kyslý, Mistrík (28. Slatinec), Kolény, M. Kucbel (54. Šišmiš), M. Kyslý, Babiak, Cibuľa, J. Kucbel, Lacko, Baláž (60. Valach)

H. Nemce: Pavlenda – Sádovský, R. Babiak, Mitter, J. Rerich, Sporiš (89. Sedmák), J. Rerich, Kocka, Sudimak, Sudimák (80. M. Babiak), Pařenica (46. Troiak)

Na piatoligové regionálne derby bolo zvedavých približne 300 divákov, ktorí museli po zápase odchádzať spokojní. Hral sa totiž zápas veľmi dobrej úrovne. Od úvodu mali viac z hry favorizovaní hostia z H. Nemiec.

Domáci zas hrozili z brejkov, jeden im vyšiel v 27. minúte. Svoje sólo na brankára Pavlendu zakončil gólom Martin Babiak – 1:0. Dobronivčania mali ešte do prestávky dva takéto brejky a nik by nemohol namietať, kebyže vyhrávajú už 3:0. Bolo to však stále len o gól.

Po zmene strán mali opäť viac z hry Nemčania, dokázali to korunovať v 54. minúte, keď sa presadil Roman Babiak. Opakoval sa však scenár z prvého polčasu, Dobrá Niva hrozila len z protiútokov.