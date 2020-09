Keď prezident Masaryk navštívil Dobrú Nivu

Písal sa september 1930. Od historickej udalosti uplynulo 90 rokov.

12. sep 2020 o 16:53 Ján Polc

DOBRÁ NIVA. Svoju tretiu cestu po Slovensku uskutočnil prezident Československej republiky T. G. Masaryk 12. a 13. septembra 1930 po trase Zvolen, Dobrá Niva, Modrý Kameň, Dolná Strehová, Lučenec, Fiľakovo, Detva, Zvolen a Bratislava. Zásluhu na zorganizovaní tejto návštevy prezidenta má dobronivský rodák Dr. Juraj Slávik Neresnický.

Osobná archivárka prezidenta Dr. Gašparíková, rodáčka z Martina, si do svojho denníka zapísala úsudok prezidenta, že je to milý a inteligentný človek. „Doufám, že se z něho vyvine slušný politik – to je pro vás Slováky ted nejdůližitější – až bude mít víc zkušeností, vybuduje si pevnější autoritu i ve svém ministerstvu“.

Táto návšteva, ktorú Dr. Slávik pripravil svojmu rodnému kraju, sa tešila vrelému záujmu obyvateľov. Prezidenta vítali s radostným vzrušením, srdečne a milo.

Masaryka sprevádzali pracovníci prezidentskej kancelárie: jeho dcéra Dr. Alica Masaryková, ktorá po smrti prezidentovej manželky vykonávala funkciu prvej dámy, osobný tajomník prezidenta Dr. Ledvina a Dr. Gašparíková.

Československú vládu zastupoval minister vnútra Dr. Slávik. Krajinský úrad v Bratislave zastupovali: krajinský viceprezident Országh, prednosta prezídia Dr. Halla (Jan Halla, básnik a redaktor časopisu Prúdy), krajinský četnícky veliteľ gen. Hammer, radca spravodajskej služby Novák a vrchný komisár Šrámek.

Stanice zaplnili ľudia