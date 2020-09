Tréner Zvolena Oremus: Legionári musia byť lepšími hráčmi ako domáci hokejisti

Nový kormidelník HKM Zvolen sa netají tým, že chcel mať v tíme čo najviac odchovancov.

11. sep 2020 o 11:23 Stanislav Černák

ZVOLEN. Nový súťažný ročník najvyššej slovenskej hokejovej ligy už klope na dvere. HKM Zvolen vedie z pozície hlavného trénera nový kouč Peter Oremus, známy z pôsobenia v Skalici, Vítkoviciach, Košiciach či Trenčíne.

Pred príchodom do Zvolena stál na lavičke Bratislava Capitals. Oremus sa zúčastnil aj troch MS v hokeji, keď bol asistentom reprezentačného trénera Vladimíra Vůjteka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jeho vzormi sú Salo a Lundqvist. Švéd Rahm chce získať so Zvolenom titul Čítajte

S čerstvým päťdesiatnikom Petrom Oremusom sme sa porozprávali o letnej príprave a ambíciách HKM Zvolen.

Článok pokračuje pod video reklamou

V rozhovore s Petrom Oremusom sa dočítate aj: - o tom, čo je pre neho dôležitejšie ako partia a sila kolektívu - ako sa mu javia nové zahraničné posily HKM Zvolen - kto bude brankárskou jednotkou Zvolena - ako sa mu spolupracuje s Podkonickým a Kmečom - čo hovorí na organizáciu HKM Zvolen - jeho názor na to, že Michal Chovan uprednostnil Košice - o ambíciách HKM Zvolen - o obmedzeniach ligy kvôli koronavírusu - aké je riziko, že bude musieť ísť nejaký tím do karantény - o nečakanej prehre v Topoľčanoch

Letná príprava a pomaly aj séria prípravných zápasov sa blíži ku koncu. Ako by ste ju zhodnotili, čo vám napovedala o sile mužstva?

Chcel som tu mať najviac zvolenských hráčov a som rád, že to vyšlo. Legionári, ktorí sem prišli, musia mať svoju kvalitu a musia byť lepší ako domáci hráči. Ešte by som však nerád predbiehal. Uvidíme, ako sa to všetko bude vyvíjať.

Ako hodnotíte zatiaľ hru vašich nových zverencov?

V súčasnej dobe sú v našej hre ešte veľké nedostatky. Hráči prichádzajúci zo zahraničia museli ísť najprv do karantény a celý tím tak netrénoval spolu. Pevne však verím, že sa to ustáli, aby sme boli na konci septembra v plnej sile a plne koncentrovaný na štart sezóny.

V tíme Zvolena je veľa skúsených hráčov, ale aj dravých mladíkov a 6 legionárov. Od koho očakávate, že bude lídrom tímu a potiahne celé mužstvo?

Hokej je kolektívny šport. Samozrejme, niektorí chlapci vedia, že sú nositeľmi kvality a musia to potvrdzovať aj na ľade. Do štartu sezóny musíme celý tím stabilizovať.

Nemôže to celé byť iba na ťahúňoch mužstva, nápomocní k úspechu musia byť všetci. Nerozlišujem, či je to ten hráč alebo ten. Je to kolektívny šport a ja potrebujem všetkých.

“ Keď som nastúpil do funkcie, chcel som tu mať čo najviac Zvolenčanov. „ Peter Oremus, tréner HKM Zvolen

Presne ako spomínate. Hokej je kolektívny šport a o úspechu neraz rozhoduje sila kolektívu, partie. Viete už teraz povedať, aká sa tu tvorí partia?

Hovoria mi, že je potrebné, aby sa tu vytvorila dobrá partia. Samozrejme, súhlasím. Partia by mala byť dobrá, ale hráči a celý tím musia byť pripravení.

Takže, z môjho pohľadu je to najmä o pripravenosti tímu. To je pre mňa dôležitejšie ako partia. Za tri týždne, ktoré nám ostávajú, sa musíme pripraviť tak, aby sme boli silný tím.

Vlani sa nesmierne darilo Kanaďanovi McPhersonovi. Ako sa zatiaľ javia nové zahraničné posily Melancon, Nuutinen, či Hammond?

Miko Nuutinen je v našej príprave od začiatku a on hokejové kvality jednoznačne má. Predurčujú ho, aby bol jedným z lídrov tohto tímu. Melancon bol najskôr v karanténe, na ľade je iba druhý týždeň, tak uvidíme ako sa bude javiť.

Pevne verím, že do mužstva zapadne. Som typ človeka, ktorý hovorí, čo od hráčov očakáva. A od Hammonda jednoznačne očakávam viac, ako nám doteraz ukázal.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Zvolenu pomôže brankár New Yorku Rangers Čítajte

Čo konkrétne myslíte pod pojmom „viac“?

Viac od neho očakávam po silovej stránke. Po hokejovej stránke je naozaj veľmi šikovný a zručný, ale hokej sa nehrá len so šikovnosťou. Hráč musí byť naozaj pripravený a odolný.

Máte už predstavu o zložení jednotlivých formácií, prípadne aspoň nejakých dvojičiek?

Áno, mám. Začali sme trénovať so štyrmi päťkami, aby sa tím dal dohromady. Chcem, aby sa vytvorili dvojičky alebo aj trojičky. Niektoré dvojičky sú už dané. Možno nastane nejaký posun, ale nie veľký.

Čiže, dá sa predpokladať podobné zloženie jednotlivých formácií z prípravy aj v úvode novej sezóny?