Zvolenu pomôže brankár New Yorku Rangers

Gólman sa dohodol s vedením klubu na dočasnej zmluve.

9. sep 2020 o 13:33 (sč)

ZVOLEN. Dvadsaťtriročný zvolenský odchovanec Adam Húska pomôže materskému klubu. Talentovaný brankár podpísal vlani s jedným z tradičných tímov NHL trojročný nováčikovský kontrakt. Informoval o tom klub na svojom webe.

„Rangers vypadli z playoff a následne veci nabrali spád. Klub chce, aby som bol na začiatok sezóny čo najlepšie pripravený a pokiaľ bude možnosť, aby som bol v zápasovej záťaži. Vieme, aká je situácia vo svete, rozhodol som sa teda, že chcem ísť na Slovensko. Tým pádom bol Zvolen voľba číslo jeden. Mám tu rodinu, priateľov a som tu doma. Dohodli sme sa na výpomoc do konca novembra,“ povedal pre klubový web.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jeho vzormi sú Salo a Lundqvist. Švéd Rahm chce získať so Zvolenom titul Čítajte

Vo Zvolene tak nastala veľmi zaujímavá situácia s brankármi. Do klubu prišiel Švéd Robin Rahm, o post jednotky má záujem aj Adam Trenčan a teraz ku nim pribudol aj Adam Húska. Svoju pozíciu v tíme si však uvedonuje.

„Prišiel som do rozbehnutého vlaku a sú tu dvaja brankári, ktorí tu majú svoje miesto. Ja som tu len dočasne. Všetko nechám na rozhodnutí trénerov. Verím, že sa čo najskôr podarí všetko doriešiť tak, aby som mohol nastúpiť do zápasu. Najbližší zápas to ale určite nebude, zatiaľ sa na to necítim,“ priblížil pre klubový web.

Adam Húska bude pôsobiť vo Zvolene po šiestich rokoch. Mladý gólman už absolvoval s tímom aj prvý tréning.