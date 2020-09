Futbalový servis: Pliešovce zaskočili favorita, Stožok nadelil súperovi 12 gólov

Aktuálne výsledky, zostavy, komentáre a tabuľky od IV. ligy po II. triedu.

7. sep 2020 o 11:15 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Poltár – Detva 3:1 (1:1)

Góly: 45. Husanik, 59. Sarvaš, 70. Berky – 44. Karásek, ŽK: 1 – 1. Rozhodoval: Horný, 220 divákov.

Detva: Lakota – Šťastný (79. Berkeš), Sekereš, Švec, Vilhan, Michálik (79. Baran), Rapčan, Tužinský (88. J. Kluka), Odzgan, Karásek, Pančík (79. P. Kluka)

Domáci futbalisti boli favoritom v zápase s Detvou. Poltár hral aktívne, vytvoril si dve pološance. Z nich pramenila aj penalta, ale tú domáci Vilhan nepremenil. To zobralo domácim vietor z plachiet a hra sa vyrovnala. Detva v 44: minúte šla do vedenia zásluhou Karáseka. Ešte do polčasu však domáci Husanik vyrovnal po priamom kope.

Druhé dejstvo patrilo Poltáru. Zápas rozhodla brejková situácia z 59. minúty, ktorú využil Sarvaš. Detva si nevytvorila po zmene strán takmer žiadnu šancu, mal len ojedinelé a bezzubé pokusy, navyše domáci v 70. minúte stanovili konečný výsledok na 3:1.

Tornaľa – Pliešovce 1:1 (1:1)

Góly: 2. Drnaj – 25. Malatinec, ŽK: 2 – 3. Rozhodoval: Maslen, 400 divákov.

Pliešovce: Ohajda – Kouřil, Malatinec (84. Zetocha), Homola, Hradňanský, Ľupták, Sýkora, Bobor, Kudlík (90. Draxler), Vreštiak, Purdek (87. Pálka)

Domáci po senzačnom víťazstve v Medzibrode privítali Pliešovce. V úvode sa ujali vedenia práve oni. Už v 2. minúte Drnaj zakončil Ogarakuov únik. Neskôr prišli šance Farkasa aj Ogarakua, no boli to hostia, kto sa tešil z gólu. V 25. minúte z priameho kopu trafil medzi žrde Malatinec. Po tomto góle Pliešovce otvorili hru a vytvárali si šance.

V druhom polčase sa od 70. minúty zobudili aj domáci, ktorí zatlačili Tatran na svoju polovicu. No šance Farkasa, Ogarakua a Filepa ostali nevyužité. Za tento výkon boli domáci odmenení potleskom.

Hriňová – Príbelce (odložené)

Ostatné výsledky: Šalková – Č. Balog 4:3, Tisovec – Hajnáčka 0:5, Podkonice – S. Ďarmoty 3:1, Badín – Medzibrod 2:1

1. Podkonice 6 6 0 0 17:3 18

2. Tornaľa 6 4 2 0 17:5 14

3. Badín 6 4 0 2 14:6 12

4. Poltár 6 3 2 1 14:10 11

5. Šalková 6 3 0 3 12:12 9

6. Príbelce 5 2 2 1 9:5 8

7. Č. Balog 6 2 2 2 17:16 8

8. S. Ďarmoty 6 2 2 2 11:11 8

9. Pliešovce 6 1 3 2 8:7 6

10. Medzibrod 6 2 0 4 6:13 6

11. Hajnáčka 6 1 2 3 8:11 5

12. Detva 5 1 1 3 11:17 4

13. Tisovec 6 1 0 5 9:25 3

14. Hriňová 4 0 0 4 2:14 0

V. liga skupina C

Sásová – D. Niva 2:1 (0:1)

Góly: 56. Kollár, 89. Veselovský – 40. Molnár, ŽK: 5 – 3. Rožhodoval: Gregorec, 150 divákov.

D. Niva: Vilhan – R. Kyslý, Mistrík, Kolény, M. Kucbel (47. Plichta), M. Kyslý, Valach (83. Kúdelka), Babiak, Cibuľa, J. Kucbel, Molnár (73. Korpáš)

Domáci začali dôležitý zápas v pozmenenej zostave. V prvom polčase dobýjali bránu hostí, ale svoje šance nepremenili, za čo kruto pykali. Päť minút pred prestávkou otvoril skóre strelou spoza šestnástky Molnár.

V druhom polčase Sásová vrhla všetky sily do útoku a výsledkom bol vyrovnávajúci gól v 56. minúte. Presadil sa Rastislav Kollár, ktorý nádhernou strelou spoza šestnástky trafil ľavý horný roh Vilhanovej brány. Následne domáci pokračovali v aktivite a v závere zásluhou Veselovského strhli víťazstvo na svoju stranu.

H. Nemce – Prenčov 7:1 (6:0)

Góly: 13. Kocka, 14. Babiak, 34., 36., 43. a 45. Pařenica, 67. Sudimak – 83. Chovan. ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Páleš, 220 divákov

H. Nemce: Pavlenda – Sádovský, R. Babiak, Ližbetin, Mitter, J. Rerich (57. Strhársky), Sporiš (57. M. Babiak), J. Rerich (57. Strhársky), Kocka, Sudimak (67. Melišek), Pařenica

Prvý polčas mal jednoznačný priebeh. Od úvodného hvizdu dominovali na ihrisku domáci futbalisti. Skóre otvoril v 13. minúte kapitán Peter Kocka, o minútu na to zvyšoval na 2:0 Babiak. V 21. minúte sa nepríjemne zranil brankár Prenčova Herold, pre ktorého musela prísť rýchla zdravotná služba. Do brány nastúpil za neho hráč z poľa – Dominik Chovan.