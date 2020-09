Zvolenskí mladíci opäť prehrali, Kováčová dokázala bodovať

Hráči Prameňa sú v tabuľke na 10. mieste, Zvolenčania na 14. priečke.

6. sep 2020 o 19:22 Stanislav Černák, (mim)

Zvolen – L. Štiavnica 1:3 (1:1)

Góly: 44. D. Matis - 9. S. Varga, 70. A. Omasta (11 m), 89. E. Grauza, ŽK: 0 – 1, ČK: 1 – 0. Rozhodoval: Gemzický, 120 divákov.

Zvolen: J. Vaník - P. Hulec, M. Oboňa, V. Vinay, S. Bolf, A. Strapek (78. Juraj Marunčiak), Pavol Telúch, M. Lichý, M. Melišík, D. Matis (85. Samuel Telúch), A. Mutiso Muema (79. Samuel Marunčiak)

Mladé mužstvo MFK Zvolen viedol z lavičky po predčasnom odchode Srba Subotica opäť tréner Radoslav Ištván. Domáci nastúpili na stretnutie s úmyslom bodovať. Po úvodnom hvizde sa pustili zvolenskí mladíci do súpera.

Kombinačnou hrou sa dostávali pred pokutové územie, no skúsení hostia šance Alberta a prienik Matisa ustrážili. V 9. minúte po chybnej rozohrávke Oboňu hosťujúci Varga s prehľadom otvoril skóre.

Snaha vyrovnať bola u Zvolena zrejmá, no hostia pozorne bránili. V 39. minúte Kľačko zabránil zvolenskému prieniku iba za cenu žltej karty, ale o päť minút získali Zvolenčania roh, po ktorom hlavou vyrovnal Matis - 1:1.

Na začiatku druhého polčasu domáci vybehli na súpera, vytvárali si šance, no Telúchovu strelu chytil Žiaran a Albertov prienik zlikvidoval odkopom Eliáš. V 69. minúte zahral Vinay v pokutovom území rukou, videl červenú kartu. Navyše, z nariadenej penalty skóroval Omasta - 1:2.

Zvolenčania nedokázali skorigovať výsledok stretnutia aj napriek pár streleckým pokusom. Naopak, v 89. minúte striedajúci Grauza upravil pri prvom dotyku s loptou na konečných 1:3.

Slovo trénera

Radoslav Ištván, dočasný kormidelník MFK Zvolen: „Dvoma veľkými chybami sme dostali súpera do výhody. V prvom polčase sa nám gólom do šatne podarilo vyrovnať. Na začiatku druhého dejstva sme zatlačili náporom súpera do jeho pokutového územia, no z ďalšej chyby získali hostia pokutový kop. A skúsenosťami udržali vedenie.“

