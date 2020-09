Štvornásobný šampión Nemec: Odohrať celú sezónu bez prehry je výnimočné

Štvornásobný šampión Nemec: Odohrať celú sezónu bez prehry je výnimočné

Zvolenský rodák sa už teraz zaradil medzi legendy tohto športu na Slovensku.

3. sep 2020 o 10:28 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zvolenskí volejbalisti Ľuboš Nemec a Marek Ludha prednedávnom suverénne vyhrali majstrovský titul v plážovom volejbale. Šampióni prešli turnajom bez prehry.

Jednoduché to ale nemali vo finále, keď v tajbrejku prehrávali s turnajovými dvojkami Pokopcom a Patúcom 3:9, ale po obrate zvíťazili v rozhodujúcej časti 15:12 a celkovo 2:1 na sety.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Miluje prírodu a hory, rád by si zahral taliansku ligu. Športové naj Ľuboša Nemca Čítajte

Nemec tak nielenže obhájil titul slovenského kráľa v plážovom volejbale, získal ho už štvrtýkrát v rade! Nemec vyhral dvakrát zlato s Pokopcom, raz s Kollárom a raz s Ludhom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dvadsaťpäťročný rodák zo Zvolena kraľuje plážovému volejbalu na Slovensku nepretržite od roku 2017 a zaradil sa tak medzi legendy tohto športu na Slovensku. Pre Mareka Ludhu ide o prvý titul slovenského šampióna.

Doterajšími mužskými rekordérmi v počte titulov sú Richard Nemec a Peter Varga, získali ich šesť. Päť ich získal Vladimír Procházka.

Ľuboš Nemec neskrýval v našom rozhovore nadšenie, ale aj vďačnosť.

V rozhovore sa dočítate aj: - Ktorý zo štyroch tiutlov si Ľuboš Nemec najviac cení - V čom je aktuány štvrtý majstrovský titul výnimočný - Čo chce ešte dosiahnuť v plážovom volejbale - O jeho partnerke, ktorá sa tiež venuje plážovému volejbalu - Prečo odišiel z Prievidze a rozhodol sa prijať ponuku nováčika VKP Bratislava - Čo si myslí o netložení seniorského tímu MVK Zvolen

Ste neohrozeným kráľom mužského plážového volejbalu na Slovensku. Aký je to pocit?

Keď ste to takto pomenovali, tak musím uznať, že to znie veľmi dobre. Podotkol by som, že plážový volejbal je ale vždy o dvoch hráčoch. Pred pár rokmi, kedy som absolvoval prvé turnaje pod hlavičkou SVF, by som nepovedal, ž sa mi takýto úspech niekedy podarí. Je to pre mňa veľké zadosťučinenie, keď po celej letnej sezóne príde na konci odmena v podobe titulu.

“ Chcel by som sa dostať na majstrovstvá Európy v tomto nádhernom športe. „ Ľuboš Nemec

V aktuálnom ročníku ste všetkými turnajmi spoločne s ďalším Zvolenčanom Marekom Ludhom prešli bez prehry. Čo bolo hlavnou príčinou tohto vášho úspechu?

S Marekom sme kamaráti už od detstva, odohrali sme spolu aj niekoľko sezón v halovom volejbale. Obaja si rozumieme na ihrisku aj mimo neho a myslím si, že dobrá a priateľská nálada v tíme je veľmi dôležitá.

Okrem toho našou silnou stránkou bola obrana na sieti a aj v poli, kde sme dokázali súperovi bodovo odskočiť a dotiahnuť set či zápas do víťazného konca. Odohrať celú sezónu bez jedinej prehry a vyhrať majstrovský titul je veľmi netradičné, o to viac sa z toho teším.

Od roku 2017 ste sa stali už štvrtýkrát majstrom SR v plážovom volejbale. Dvakrát s Pokopcom, raz s Kollárom a teraz so spoluhráčom z Prievidze Ludhom. Ktorý titul si ceníte najviac?

Všetky tituly si veľmi cením. Zisk každého mal rozličný priebeh počas sezóny a aj počas finálového turnaja. Táto sezóna vyzerala pre nás veľmi jednoznačne, vyhrali sme päť z piatich turnajov, neprehrali sme ani jeden zápas.

Prišiel finálový turnaj, kde sme boli horúcimi favoritmi na zisk majstrovského titulu a práve tento turnaj bol najťažší za celú sezónu. Vo finálovom zápase sme dokonca prehrávali v rozhodujúcom treťom sete 3:9, ale podarilo sa nám ho otočiť a zvíťaziť. Bol to úžasný pocit.

V čom boli iní vaši spoluhráči – Pokopec, Kollár a teraz Ludha?

S Patrikom Pokopcom som získal moje prvé dva tituly. Vtedy sme nepatrili medzi úplných favoritov, ale naše nasadenie a trénovanie nás posunulo na najvyššie priečky. Volali nás „mladé pušky“. Tretí titul som získal s Mišom Kollárom.