Podpolianske derby zmaril koronavírus. Jeden z hráčov Hriňovej bol pozitívne testovaný

Podľa informácií z prostredia klubu, hráč sa zrejme nakazil v Bratislave.

30. aug 2020 o 19:33 Stanislav Černák

HRIŇOVÁ. Piate kolo IV. ligy skupiny Juh malo priniesť podpolianske derby medzi Detvou a trápiacou sa Hriňovou. Duel sa však neuskutočnil, pretože jeden z hráčov Spartaka bol pozitívne testovaný na koronavírus.

„Môžem to potvrdiť, v našom tíme bol jeden hráč pozitívne testovaný na koronavírus. Všetci členovia tímu podstúpia 14-dňovú karanténu, v pondelok 7. septembra by mali ísť všetci chlapci na testy. V utorok budeme mať výsledky a podľa nich uvidíme, čo sa bude ďalej diať,“ informoval týždenník MY Miroslav Hanes z MFK Spartak Hriňová.

„Viem, že počas minulého týždňa bol hráč na dvojdňovom výlete v Bratislave. Pravdepodobne si to doniesol z hlavného mesta,“ ďalej priblížil Hanes a pokračoval: „Náš hráč mal zvýšenú teplotu, ale v súčasnosti je to už lepšie.“

Hriňovčania kvôli karanténe neodohrajú ani 6. kolo, v ktorom mali privítať Príbelce.