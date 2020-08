Jozef Šufliarsky majstrom Slovenska

Člen AWK Zvolen zaznamenal výrazný úspech v kategórii do 100 kg.

30. aug 2020 o 11:32 (sč)

PREŠOV. V Prešove sa konali už 28. majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu, na ktorých sa predstavili aj štyria reprezentanti z AWK Zvolen.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať HKM Zvolen podpísal zmluvu s talentovaným gólmanom Čítajte



Najviac sa darilo Jozefovi Šufliarskemu, ktorý sa stal slovenským šampiónom v mužskej kategórii do 100 kg ľavou rukou. Na stupňoch pre víťazov stál aj Martin Fajčík, ktorý v kategórii do 18 rokov do 65 kg získal dve strieborné medaily (aj v pravej a aj v ľavej ruke).

Oliver Ferienčík vybojoval v kategórii Masters do 90 kg bronz aj v ľavačke, aj v pravačke.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ostatné výsledky: Martin Fajčík muži do 75 kg ľavá ruka – 7. miesto, pravá ruka – 6. miesto, Oliver Ferienčík muži do 85 kg ľavá ruka – 10. miesto, pravá ruka 8. miesto, Mária Skrutek nad 100 kg pravá ruka 4. miesto.