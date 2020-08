HKM Zvolen angažoval kanadského beka, nahradí Bobbyho Shea

Nová posila bude šiestym legionárom v drese Zvolena.

27. aug 2020 o 11:05 TASR

ZVOLEN. Tipsportligový klub HKM Zvolen angažoval 24-ročného kanadského obrancu T.J. Melancona. Klub o tom informoval prostredníctvom facebooku.

„Je to kvalitný korčuliar s dobrou prihrávkou a strelou, ktorý dokáže podporiť ofenzívu a rovnako byť spoľahlivý vzadu. Taktiež je to dobrý tímový hráč do kabíny. Nemáme pochybnosti o tom, že ide o plnohodnotnú náhradu za Bobbyho Sheu,“ uviedol hráčsky skaut HKM Zvolen Patrik Ryba pre klubovú stránku.

Melancon doteraz pôsobil v nižších zámorských súťažiach, ročník 2019/2020 strávil v ECHL. V drese Brampton Beast odohral 48 zápasov, v ktorých mal bilanciu sedem gólov, 29 asistencií, 30 trestných minút a šesť mínusových bodov v hodnotení +/-.

Po príchode Melancona je na súpiske HKM Zvolen šesť legionárov. Iné ako slovenské občianstvo majú aj švédsky brankár Robin Rahm, Kanaďania Melancon, Ben Betker, Allan McPherson, Brit Mike Hammond a Fín Mikko Nuutinen.