Kováčová prvýkrát bodovala naplno, Zvolen potrápil favorita (+ FOTO)

Prameň si schuti zastieľal, premiéru na lavičke Zvolena mal srbský kouč.

23. aug 2020 o 20:29 Stanislav Černák, (mim)

Kováčová – Kalinovo 4:0 (1:0)

Góly: 10. Mojžiš, 50. a 88. Turák, 82. Duda, ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Gemzický, 225 divákov

Kováčová: Polóny - Skydan, Čákovský, Majerčík (46. Šanta), M. Giertl (80. Ríša), Jagerčík, T. Giertl (56. Mejri), Mojžiš (72. Turňa), V. Slovák (46. Turák), J. Slovák, Duda

Kalinovo: Rusnák - Ivan, Kolka, Jass (58. Štefánik), Radič, Koták, Hudek (46. Máč), Kováč (87. Filipiak), Keszi (77. Čeřovský), Cibula, Dobiáš

Kováčová získala v doterajšom priebehu sezóny zatiaľ len jeden bod a doma proti Kalinovu chcela už zabrať naplno. Kalinovo hralo veľmi dobre najmä v prvom polčase.

V strede poľa dobre kombinovali, avšak všetko len po šestnástku domácich. Na výbornú im fungovala aj defenzíva, Kováčovú nepúšťali do vyložených situácií, no napriek tomu sa jej hráči dokázali presadiť v krídelných priestoroch, z čoho pramenili nebezpečné centre pred bránu Baníka.

Domácim vyšli najmä oba úvody polčasov, ktoré rozhodli o konečnom výsledku. Do vedenia šla Kováčová v 10. minúte, kedy zužitkovala svoj tlak, Mojžiš nekompromisnou strelou do vinkla otvoril skóre tohto zápasu.

Obraz hry sa ale po prvom presnom zásahu veľmi nezmenil. Domáci neboli nejako extra aktívni. Cez prestávku domáci tréner prestriedal dvoch hráčov a to slávilo úspech. Prameň zrýchlil pohyb, jeho hráči boli tam, kde mali byť. Hostia sa snažili hrať na nakopávané lopty na kvalitného útočníka, ktorý vedel pracovať s loptou.

Avšak, rozhodlo to, že Kováčová strelila gól v úvode druhého dejstva. V 50. minúte sa presadil striedajúci Martin Turák, keď dorazil Dudovu strelu. Kalinovo sa snažilo o kontaktný gól, vyslalo viac hráčov do útoku, ale to bola voda na mlyn pre domácich, kedy už mali hru pod kontrolou.