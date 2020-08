Pre detvianskych skejtbordistov budujú betónový skejtpark za viac ako 34-tisíc eur

Práce na novom parku majú ukončiť do 2. októbra.

20. aug 2020 o 16:30 SITA

DETVA. Dvestoosem metrov štvorcových v areáli letného štadióna v Detve sa postupne premieňa na skejtpark. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Milan Suja, projekt samospráva podporila sumou viac ako 34-tisíc eur.

Výstavbu realizujú dlhoroční skejtbordisti Rudolf Rokošný s Braňom Moravčíkom, ktorí už cez svoju firmu po Slovensku vybudovali niekoľko skejtparkov. Práce na novom parku majú ukončiť do 2. októbra.



„Stavbe skejtparkov sa venujeme už niekoľko rokov. Je to špecifická práca, nie je to typické betónovanie a typická stavbárčina, lebo sa tam robia náročné sklony a všetko sa hladí ručne,“ objasnil Rokošný s tým, že v Detve to nebude veľký park, ale v rámci kompromisu a po dohode s miestnymi skejtbordistami tu skombinovali viaceré prvky. Budú sa tu môcť učiť jazdiť malé deti, ale na svoje si prídu aj zdatnejší skejtbordisti.



Detvianska komunita skejtbordistov čaká na dobrý park, alebo dráhu už asi desať rokov. Na rovnakom mieste v minulosti už skejtpark bol, no nie betónový, ale drevený na železnej konštrukcii. Takéto parky potrebujú neustálu starostlivosť, navyše sú oveľa hlučnejšie, kým betónové sú takmer bezúdržbové.



Podľa Rokošného majú najlepšie skejtparky na východe Slovenska, v Košiciach, Spišskej novej Vsi, no dobre sú na tom aj skejtbordisti v Námestove a Žiline, pričom najhoršia situácia je v Bratislave a Trnave.