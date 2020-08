Futbalový sviatok nedopadol podľa predstáv. Pliešovce dostali od Bystrice debakel

Bola to krutá prehra, nezaslúžili sme si to, ale prehrali sme si tento zápas v hlavách. Tvrdí tréner Žigmund.

19. aug 2020 o 15:45 Stanislav Černák

Tatran Pliešovce – MFK Dukla Banská Bystrica 0:11 (0:5) Góly: 8., 22., Polievka, 13. Vujoševič, 15. Laksik, 17., 54., Starší, 57., 71., 75., 78. Dolný (1 z 11 m), 60. Gonda, ŽK: 1 – 0. Rozhodoval: Chromý, 523 divákov Pliešovce: Sekula (78. Ohajda) – Benedik (78. Draxler), Kouřil, Malatinec (54. Záchenský), Hradňanský, Ľupták (78. Krnáč), Sýkora, Bobor, Vreštiak, Jamnický, Purdek (63. Pálka) B. Bystrica: Nôta – Uhrinčať, Starší, Laksik (46. Dolný), Kupčík, Polievka (46. Tóth), Prikryl (46. Gonda), Vujoševič (56. Richtárech), Migaľa (46. Vajda), Bača, Tocka

PLIEŠOVCE. V druhom kole Slovnaft Cupu zavítala do Pliešoviec druholigová MFK Dukla Banská Bystrica. Futbalový sviatok, na ktorý bolo v dedine s viac ako 2 000 obyvateľmi zvedavých 523 divákov.

Zverenci trénera Stanislava Žigmunda sa chceli proti súperovi zvučného mena blysnúť a odohrať s ním podľa možností čo najvyrovnanejšiu partiu. Veď taký súper, akým je síce stále druholigová Banská Bystrica, nechodí do Pliešoviec každú sezónu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pohárový duel Zvolena s Nitrou sa odkladá, dôvodom je koronavírus Čítajte

Domáci Tatran disponuje stabilizovaným kádrom, avšak úvod nového ročníky IV. ligy skupiny Juh im zatiaľ nevyšiel. Z troch zápasov majú Pliešovce len jeden bod. Všetko to chceli futbalisti Tatrana odčiniť v tomto dueli, ale nepodarilo sa im to.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pliešovce dostali poriadny debakel, loptu lovili zo svojej siete až jedenásťkrát. V úvode však treba povedať, že Dukla nevyslala na tento zápas žiadny rezervný tím, v poli hrali mená ako Polievka, Migaľa či Vujoševič.

Krutá prehra

„Táto prehra bola príliš krutá,“ povzdychol si tréner domácich Stanislav Žigmund. Všetko pramenilo z toho, že Bystričania okrem Noska nastúpili s najsilnejším, čo mali k dispozícii.

„Bol to pre nás veľký futbalový sviatok. Prišlo množstvo ľudí, mrzí ma to, že to takto dopadlo. Ukázala sa kvalita hráča, akým je Polievka, keď spravil prvé štyri góly.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať V Pliešovciach majú radosť z príchodu Purdeka, šancu chcú dať aj mladým hráčom Čítajte

Treba povedať, že prvé dva góly sme si dali vlastné, padli po našich hrubých individuálnych chybách a to rozhodlo. Bystričania mali aj vysokú efektivitu. Takmer, čo strela, to gól. Je to kruté, ale je to realita,“ pokračoval tréner Tatrana Pliešovce.

Zápas si prehrali v hlavách

Pliešovce hrali naivný futbal a to sa im vypomstilo a vyústilo v debakel.

„Hrali sme naivne, snažili sme sa hrať futbal. Za každú našu stratu lopty na polovici súpera, nás Bystričania trestali gólom. Niečo sme si povedali v šatni a niečo iné sme predvádzali na ihrisku.