Tréner Foltán po odchode z MFK Zvolen: Už som musel myslieť aj na seba

Rozhovor o pôsobení v klube pod Pustým hradom.

19. aug 2020 o 11:05 Stanislav Černák

ZVOLEN. Prišlo to ako blesk z jasného neba. Nečakal to nikto. Obzvlášť po tom, ako počas letnej prestávky opäť zložil na novo celé mužstvo. Lenže, nečakal to ani on sám.

Tréner Miloš Foltán nečakane opustil MFK Zvolen pred zápasom druhého kola Tipos III. ligy Stred. Tréner-srdciar pôsobil v klube MFK Zvolen najprv ako asistent trénera Mariána Süttöa od roku 2017, po jeho odchode do Nitry sa stal v roku 2018 hlavným trénerom mužov.

Akoby sa stalo už pravidlom, že počas prípravných období musel Foltán vždy tvoriť úplne nové mužstvo. Neskutočnú prácu odviedol v poslednom prípravnom období, keď zo Zvolena s výnimkou Martina 0boňu odišli všetci hráči.

Napriek tomu dosiahol s mladým kádrom s priemerom hlboko pod 20 rokov dobré výsledky v príprave. Mladé neskúsené mužstvo dokázalo postúpiť do druhého kola Slovnaft Cupu, kde sa stretnú s Nitrou.

Miloš Foltán neodišiel zo Zvolena kvôli rozhodnutiu nového vedenia klubu. Dostal ponuku, ktorá sa neodmieta, keď dal prednosť top klubu a istote v práci.

“ MFK Zvolen som pomohol viac ako dosť. Už som musel myslieť aj na seba. „ Miloš Foltán, dnes už bývalý tréner MFK Zvolen

V deň domáceho zápasu Zvolena s Námestovom už viedol mladších dorastencov FC Nitra U17, ktorí po troch kolách figurujú na čele ligy.

Miloš Foltán urobil pre zvolenský futbal naozaj veľa. A tak sme mu položili pár otázok.

Ako hodnotíte vaše trénerské pôsobenie vo Zvolene?

Z pohľadu výsledkov ako úspešné. Dvakrát sme skončili na štvrtom mieste, trikrát sme vybojovali futbalový sviatok pre Zvolen v Slovenskom pohári.