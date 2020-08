Memoriál Pavla Zábojníka zasiahli ďalšie zmeny, sily si zmerajú len tri tímy (+ PROGRAM)

Blížiaci sa hokejový turnaj Memoriál Pavla Zábojníka s ďalšími zmenami.

16. aug 2020 o 12:05 (sč)

ZVOLEN. Týždeň pred plánovaným začiatkom 22. ročníka Memoriálu Pavla Zábojníka vzhľadom k ďalším reštrikciám nastalo v organizácii turnaja niekoľko zmien. Informoval o tom klub HKM Zvolen na svojom webe.

Tradičný prípravný turnaj bol tento rok, v porovnaní s tými predošlými, pripravený v pozmenenom formáte. Miesto šiestich účastníkov sa mali predstaviť len štyria, pričom hracími dňami mali byť piatok 21. a sobota 22. augusta.

Z pôvodne štyroch mužstiev (HKM Zvolen, HC 05 Banská Bystrica, MAC HKB Újbuda, GKS Tychy) napokon kvôli sprísneným opatreniam ZK SZĽH vypadne poľský zástupca. Turnaj bude mať len trojčlenné zastúpenie a začne už vo štvrtok 20. augusta. Každý z troch hracích dní prinesie jeden zápas.

„Šesťnásobný finalista a trojnásobný poľský majster z posledných šiestich rokov GKS Tychy svoju deviatu účasť na turnaji nepridá, nakoľko nie je schopný z finančného hľadiska v danom termíne splniť nové nariadenia zdravotnej komisie SZĽH. Všetky negatívne testy na COVID 19, ktoré Poliaci v minulom týždni absolvovali, už podľa nových požiadaviek ZK SZĽH nestačia a museli by na vlastné náklady absolvovať ďalšie v nasledujúcom týždni, čím by sa im turnaj výrazne predražil. Už dnes sa však tešia na nasledujúci ročník, ktorý, všetci veríme, prebehne za normálnych okolností,“ vysvetlil klub na svojej oficiálnej stránke.

Ešte pred samotným turnajom čaká Zvolenčanov prvý prípravný zápas v utorok 18. augusta o 18:00 proti Bratislava Capitals. Do začiatku ligy by malo ísť o jeden z troch domácich zápasov, v ktorých môžu fanúšikovia pod Pustým hradom vidieť novozložený tím. Pre tento zápas, aj Memoriál Pavla Zábojníka naďalej platí aktuálne opatrenie, ktoré povoľuje fanúšikom účasť do 50 % kapacity štadióna.

Opatrenia, ktoré v piatok 14. augusta po zasadnutí konzília odborníkov oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí, by sa domácich zápasov HKM Zvolen dotknúť nemali, keďže tie v termíne od 1. septembra do 1. októbra naplánované nie sú.

Program 22. ročníka Zábojníkovho memoriálu: Štvrtok 20.8.2020: HKM Zvolen – HC 05 iClinic Banská Bystrica (18:00) Piatok 21.8.2020: MAC Ujbúda - HC 05 iClinic Banská Bystrica (18:00) Sobota 22.8.2020: HKM Zvolen – MAC Ujbúda (15:30)