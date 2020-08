V H. Nemciach je obrovská chuť po futbale. Chcú ísť od zápasu k zápasu

Vlaňajší jesenný víťaz piatej ligy z H. Nemiec, chce, aby sa o prípadnom postupe vyššie rozhodovalo na ihrisku, nie za zeleným stolom.

12. aug 2020 o 10:17 Stanislav Černák

H. NEMCE. Futbalisti z OTJ Hontianske Nemce vyhrali v uplynulej sezóne, ktorú zmarila pandémia koronavírusu, pomerne jasne jesennú časť.

Polemizovať nad tým, ako by to dopadlo, keby sa hralo, je však dnes už úplne bezpredmetné. Vedia to aj v hontianskom tíme. Pozornosť už všetci sústredia na nadchádzajúci ročník.

Hráči z Nemiec sa začali na novú sezónu pripravovať hneď po uvoľnení opatrení. Mávali dva tréningy do týždňa a odohrali aj niekoľko prípravných zápasov.

„V tréningoch sme sa zameriavali na hru s loptou, na techniku a zakončovanie,“ prezradil pre týždenník MY vedúci mužstva Marek Mešter.

Dva odchody a šesť príchodov

Z kádra odišli dvaja hráči. Peter Tranh Anh šiel do Šiah a kapitán Ján Palkovič zavesil kopačky na klinec. „Snažíme sa ho ešte prehovárať, aby nejaký ten zápas za nás ešte odohral, uvidíme,“ pousmial sa Mešter.

Do kádra trénera Štefana Sudimáka prišiel Jakub Sudimák z Lieskovca a Patrik Melišek z Plášťoviec. Z Krupiny prišli na prestup Marko Babiak, Pavol Ližbetin a Ján Strhársky. Na hosťovanie prišiel zo Sebechlieb Ján Rerich.