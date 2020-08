Beh okolo Môťovej patril favoritom, Schieber vytvoril nový rekord (+ FOTO)

Piaty ročník Zvolenskej bežeckej ligy pokračoval tretím podujatím - 6. ročníkom Behu okolo vodnej nádrže Môťová.

9. aug 2020 o 16:54 (mim)

ZVOLEN. V Behu okolo vodnej nádrže Môťová s peknou časťou klasifikovaných bežcov na trati dlhej 7,7 km s prevýšením 149 metrov vedúcej po asfaltovej i poľnej ceste, lesnými chodníkmi a hlavne crossovým terénom, pripravili jedinú zmenu.

Štart a cieľ posunuli v Športovom komplexe Orlík nižšie do areálu a tak záverečnú „diabolskú“ cieľovú rovinku v 80-metrovom príkrom stúpaní vybiehali pretekári hneď v úvode pretekov.

Rolu favorita potvrdil Matej Schieber (Run For Fun), ktorý nielenže obhájil minuloročné víťazstvo, ale znovu zabehol fantastický čas a posunul traťový rekord na 27:51. U žien opäť dominovala Iveta Furáková (Svetielko nádeje).

O stúpajúcej športovej kvalite podujatia svedčí enormný záujem bežcov všetkých generácií. Veď na štart sa postavilo až 187 pretekárov v šiestich kategóriách.

V kategórii žien do 39 rokov dominovala medzi 39 pretekárkami s náskokom viac ako troch Jana Martinská (BK Sliač). V staršej ženskej kategórii prvenstvo medzi 34 bežkyňami vybojovala podľa očakávania Iveta Furáková (Svetielko nádeje).

V najpočetnejšie zastúpenej kategórii mužov do 39 rokov (51 bežcov) dominoval rekordér Matej Schieber (Run For Fan). V kategórii mužov do 49 rokov medzi 44 pretekármi obhájil minuloročné víťazstvo Marian Melicherčik (Stožok).

V kategórii mužov do 59 rokov spomedzi 13 účastníkov zvíťazil Ján Môcok (Banská Bystrica). Vo veteránskej kategórii nad 60 rokov štartovalo iba 6 bežcov. Prvenstvo zaznamenal Milan Čubanák (MicroStep).Najstarším účastníkom podujatia bol 79-ročný Milan Krajči, najmladším 8-ročný Peter Korpáš ml.

V seriáli Zvolenskej bežeckej ligy čaká účastníkov podujatie Slatinskô prplenia až 26. septembra 2020.

Výsledky – Beh okolo vodnej nádrže Môťová 2020: Ženy – do 39 rokov: 1. Jana Martinská, 2. Nikola Sybilová, 3. Miroslava Liptáková Ženy – nad 40 rokov: 1. Iveta Furáková, 2. Martina Kánová, 3. Zuzana Rapčanová Muži – do 39 rokov: 1. Matej Schieber, 2. Ondrej Piják, 3. Dominik Zaťko Muži – 40 až 49 rokov: 1. Marián Melicherčík, 2. Andrej Bramuška, 3. Transfigurálny Galgan Muži – 50 až 59 rokov: 1. Ján Môcik, 2. Ivan Čík, 3. Miroslav Hrčka Muži – nad 60 rokov: 1. Milan Čubanák, 2. Noro Švanda, 3. Milan Fekiač