Opitý havaroval, zranil seba aj spolujazdca

Mladík nemal čo za volantom robiť. Dôvodom nie je len alkohol.

6. aug 2020 o 11:39 ROS

ZVOLEN. Zranil seba aj spolujazdca. Dopravná nehoda sa stala dnes v skorých ranných hodinách pred Očovou.

Mladík (23), ktorý išiel zo Zvolena do Očovej, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, v pravotočivej zákrute zišiel vozidlom do ľavej priekopy, prešiel takmer 100 metrov a narazil do betónového mostíka.

Auto sa v dôsledku nárazu prevrátilo cez strechu a ostalo v priekope, vpravo vedľa cesty, informovala polícia na sociálnej sieti.

V aute sedel okrem vodiča aj 18-ročný spolujazdec, oboch so zraneniami previezli do nemocnice.

Vyšetrovaním nehody bolo zistené, že mladík šoféroval napriek tomu, že nevlastní vodičský preukaz. Navyše bol pod vplyvom alkoholu, nafúkal 1,29 promile.