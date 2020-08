Plánovaná dostavba sa v tomto roku neuskutoční

V súčasnosti nie je jasné, či a v akom rozsahu sa v budúcnosti dostavba zrealizuje.

8. aug 2020 o 9:47 SITA

DETVA. Plánovaná dostavba budovy Mestského úradu (MsÚ) v Detve za takmer 400-tisíc eur, ktorá mala skvalitniť a rozšíriť služby mesta obyvateľom, sa v tomto roku neuskutoční.

Vyplýva to z oznámenia k verejnému obstarávaniu vyhlásenému na konci minulého roka, ktoré samospráva zverejnila vo vestníku Úradu verejného obstarávania. Ako pre agentúru SITA uviedol prednosta MsÚ Štefan Slemenský, dôvodom pre zrušenie verejného obstarávania je znižovanie výdavkov mesta.



„Šírenie koronavírusu a následná kríza mali za následok výpadok príjmov, a preto sme museli upraviť rozpočet,“ konštatoval prednosta s tým, že dostavba je stále v štádiu riešenia, pričom táto investícia je teraz predmetom rokovaní s poslancami mestského zastupiteľstva.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Určite to ale nebude v tomto roku a v tejto chvíli nie je vôbec isté ani to, či sa dostavba bude realizovať,“ povedal Slemenský a dodal, že v prípade realizácie to určite nebude v rozsahu pôvodného projektu.



Pôvodná budova MsÚ bola vybudovaná v 90-tych rokoch minulého storočia a v súčasnosti už kapacitne nepostačuje. Plánovaná dvojpodlažná dostavba mala nadviazať na existujúci objekt v mieste ukončenia chodieb v administratívnej časti úradu.

Mali vzniknúť priestory nového klientskeho centra, nové zasadacie a rokovacie miestnosti pre účely zamestnancov MsÚ a poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj nové kancelárie pre zamestnancov Mestského úradu. V minulom roku sa samospráve podarilo ukončiť rekonštrukciu existujúcej budovy úradu zo zdrojov EÚ.