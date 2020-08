Hľadajte Kompas fanúšika v MY novinách aj vo vašom okrese

Aktuálne vydanie týždenníkov MY obsahuje aj program futbalovej jesene.

4. aug 2020 o 9:56 (r)

S prvým augustovým víkendom opäť ožila väčšina trávnikov. Hráči, funkcionári či fanúšikovia si na pravidelnú futbalovú dávku museli počkať dlhšie ako obvykle.

Prestávka spôsobená pandémiou koronavírusu je však už minulosťou a športových nadšencov čakajú týždne plné zaujímavých súbojov.

Týždenníky MY ani tentoraz nezabudli na svojich čitateľov a znovu pripravili kompletný futbalový program mužstiev v súťažiach dospelých na celú jeseň.

V aktuálnom vydaní týždenníkov MY Novohradské noviny, MY Zvolensko-podpolianske noviny, MY Banskobystrické noviny a MY Noviny Žiarskej kotliny nájdete Kompas fanúšika s rozlosovaním všetkých futbalových líg tímov dospelých od Fortuna ligy až po oblastné súťaže.

Okrem toho si na športových stranách tradične prečítate novinky z regiónu, ktoré tentoraz dopĺňa príloha Dedinský futbal s množstvom zaujímavého čítania.

S Kompasom fanúšika vám neujde ani jeden zápas. Športu zdar a futbalu zvlášť!