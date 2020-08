Pod Poľanou žije neobyčajná rodina. Šije srdcom

Venujú sa vyšívaniu folklórnych ornamentov aj výrobe krojov.

31. júl 2020 o 23:40 Kristína Mindáková

DETVA. Sú z Detvy a venujú sa nielen vyšívaniu rozličných folklórnych ornamentov, ale aj výrobe krojov.

Sympatickí členovia rodinnej firmy, ktorí tvoria pod značkou Vyšívanie Boráková, stoja na „umeleckej“ scéne už niekoľko rokov. O ich produkty je záujem aj v zahraničí a najnovšie pripravujú aj spoluprácu so známou módnou návrhárkou.

O tom, ako sa rodina dostala k tejto činnosti a ako majú medzi sebou podelené jednotlivé úlohy, nám prezradila zakladateľka firmy Jana Boráková.

Kedy vznikla značka Vyšívanie Boráková?

– Celý príbeh našej rodinnej firmy začal už počas mojej strednej školy, keď sme spolu so sestrou zasadli za šijací stroj a začali šiť nie len pre nás, ale aj pre kamarátky. Išlo o originálne odevné kúsky podľa strihov z časopisu Burda. Už vtedy sa šitie stalo mojou veľkou záľubou. No a v roku 2000 som sa rozhodla pustiť do vyšívania naplno a založiť firmu.

Spomínate si na svoje prvé produkty?