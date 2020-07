Rád spomína na roky v Pliešovciach, uznáva Schmeichela. Športové naj Mareka Gnidu

Futbalový brankár, ktorý chytal aj za Zvolen či Pliešovce, a jeho športové naj.

23. júl 2020 o 13:03 Stanislav Černák

B. BYSTRICA. Meno Marek Gnida je dobre známe fanúšikom futbalu. Robustný brankár je rodákom z Trstenej, kde s futbalom aj začínal. Od 15 rokov však žije pod Urpínom v Banskej Bystrici.

Po presťahovaní sa z Oravy pôsobil v doraste Dukly Banská Bystrica. Neskôr obliekal dresy klubov FK Rakytovce, MFK Zvolen a TJ Tatran VLM Pliešovce. V súčasnosti pôsobí v štvrtoligovej Šalkovej.

Najväčší úspech

V osobnom živote to je narodenie zdravej dcéry, ktorá nám robí radosť, rastie a má mnoho aktivít. V športovej oblasti sú to roky strávené v TJ Tatran VLM Pliešovce, postup z 1.triedy do piatej ligy a neskôr aj do štvrtej logy. Zišiel sa tam výborný kolektív, ľudia pohybujúci sa okolo futbalu boli výborní a taktiež aj v obci samotnej.

Najväčší trapas

Tých bolo pri zápasoch viac, ale v pamäti mi utkvel najmä jeden. Prehrali sme prípravný zápas v Rimavskej Sobote 1:0. Jediný gól som zavinil ja. Pri odkope lopty som trafil súperovho útočníka do hlavy a lopta sa odrazila do siete. Hanbil som sa ešte mesiac za ten gól.

Najkrajší zákrok

Za ten čas ich bolo veľa. Konkrétne mi najviac utkvel v pamäti zápas za dorast Dukly Banská Bystrica. Vtedy som chytil tri alebo štyri samostatné nájazdy, dve tutovky a v poslednej minúte aj penaltu. Nakoniec sme vyhrali 1:0. Vtedy som bol na seba a svoj výkon veľmi hrdý.

Najväčší vzor

Peter Schmeichel – skvelý dánsky brankár, vodca, jeho výkony a kvality. Časom som si kúpil aj rovnaký dres, v ktorom som chytal približne 4 roky, aby som sa mu podobal.

Najlepší priateľ

Mám veľa priateľov. V mužstvách, v ktorých som pôsobil, v škole. Aj v práci sa snažím dobre vychádzať s každým.

Najobľúbenejšie jedlo

Domáca bublanina, palacinky, koláče. Áno, mám rád sladké. Prípadne ryža s kuracím mäsom na rôzne spôsoby.