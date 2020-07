Zbojnícky expres odštartoval letné jazdy

Historické vlaky ponúkajú nezvyčajný zážitok a prepravu k turistickým atraktivitám regiónov.

22. júl 2020 o 10:21 Ľubica Mojžišová

BREZNO. Historický vláčik plný zbojníckych príbehov má za sebou prvú jazdu. V nedeľu (19. 7.) previezol z Brezna do Tisovca takmer šesťdesiat návštevníkov.

Hlavným ťahákom sú okrem samotnej historickej súpravy a atraktívnej železničnej trasy s viaduktmi aj zbojnícke legendy z minulosti, ktoré ožívajú vďaka hercom z folklórneho súboru Urpín. Mladé talenty počas celej jazdy interaktívnou formou približujú život vychýrených tisovských zbojníkov Jakuba Surovca a Tomáša Greguša.

„Snažili sme sa ako praví zbojníci využiť moment prekvapenia, čo sa nám aj podarilo. Cestujúci boli skvelí, myslím, že takýto program výborne dopĺňa jazdu vlakom po tejto krásnej trase. Ponúkame aj trošku pohľad do života zbojníkov a príbehov podľa historických prameňov a legiend o Surovcovej družine,“ priblížil Matej Schwarzbacher, jeden z dvojice vlakových hercov.

„No nie vždy si viete udržať pozornosť publika, najmä ak cez koľaje práve prechádza stádo ovečiek, tomu sa nedá konkurovať,“ so žartom zhodnotil nie veľmi častý problém na trati.

Železničná trať vedie aj medzi Salašom Zbojská a Tisovcom. Tento úsek je unikátom, na svete je dnes už iba päť miest s fungujúcou zubačkovou technológiou a klasickým rozchodom koľajníc.

O jej zachovanie a prevádzku sa zaslúžilo občianske združenie Zubačka, ktoré má v ponuke pre letných návštevníkov aj jazdy vyše 100-ročnou parnou zubačkou z Tisovca cez sedlo Zbojská. Špecifikom trate je aj dlhý tunel a dva historické viadukty, vďaka ktorým vlaky prekonávajú strmé doliny. Aj vďaka nim zažijú cestujúci nádhernú vyhliadkovú jazdu.

Pomoc pre nadšencov histórie

Nostalgický motoráčik vyráža z breznianskej železničnej stanice o pol desiatej ráno, s následnými zastávkami v Pohronskej Polhore, na salaši Zbojská, v Tisovci – Bánove s príchodom do Tisovca pred jedenástou. Na konečnej stanici v Tisovci sa na turistov tešia v zrevitalizovanom múzeu zubačky, ktoré môžu navštíviť počas prestávky pred cestou naspäť do Brezna.

Prvá jazda Zbojníckeho expresu bola ešte o niečo príťažlivejšia aj vďaka faktu, že sa na Gemer podarilo pritiahnuť unikátny projekt - Legiovlak, ktorý bol pristavený v Tisovci na dva dni práve uplynulý víkend a pokračuje ďalej do Rimavskej Soboty (21. – 23. 7.) či Kremnice (25. – 26. 7.) Na ploche štrnástich vagónov približuje históriu československých legionárov na transsibírskej magistrále počas prvej svetovej vojny.

Cieľom historických zážitkových vlakov v Banskobystrickom kraji je ponúknuť nezvyčajný zážitok a prepraviť k turistickým atraktivitám regiónov, v ktorých tieto vlaky premávajú.

„Vlaky majú obmedzený počet jázd, pretože sú to historické súpravy, ktoré jednoducho treba šetriť. Zároveň kapacita vláčikov je z tohto dôvodu obmedzená. Vozne prikladáme len tak, aby to historické lokomotívy utiahli. Preto sa pri jednotlivých jazdách pohybujeme v kapacite od 80 do 120 osôb,“ priblížila Eva Macuľová z krajskej cestovnej kancelárie, ktorá má vlaky ako turistický produkt v ponuke.

Dodala, že kúpou lístka ľudia zároveň pomáhajú občianskym združeniam s nadšencami železničnej histórie v ďalšej renovácii historických vlakových súprav.

Zastávka Zbojská

Grafikon Zbojníckeho expresu je nastavený tak, aby mali pasažieri po príchode do Tisovca dostatočný čas na prehliadku Múzea ozubnicovej železnice. Následne Zbojnícky expres vyráža späť smer Brezno, ale na zástavke salaš Zbojská stojí takmer 3 hodiny. Táto prestávka je plánovaná cielene.

„Chceme, aby pasažieri strávili čas na tomto krásnom mieste. Okrem toho, že sa tu dá dobre najesť, v blízkosti je aj vyhliadková veža, alebo sa dá prejsť po turistickom chodníku Jakuba Surovca aj so sprievodcom. Výlet na pomedzí Horehronia a Gemera, spolu so zážitkovou jazdou historickým vláčikom, je garanciou krásne a najmä aktívne prežitého dňa v kraji Za horami, za dolami,“ dodala Macuľová.

Zbojnícky expres je jedným z troch nostalgických vlakových spojov vypravených v Banskobystrickom kraji počas letnej sezóny.

Ďalšie jazdy všetkých historických expresov v Banskobystrickom kraji sú ešte naplánované na termíny:

25. 7. Horehronský expres

1. 8. Horehronský expres

2. 8. Zbojnícky expres

8. 8. Banícky expres

15. 8. Banícky expres

22. 8. Horehronský expres

23. 8. Zbojnícky expres