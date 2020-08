Zemiakové lány ničia čriedy diviakov

5. aug 2020 o 17:07 TASR

HRIŇOVÁ. Zdevastovanú úrodu zemiakov nachádzajú v týchto dňoch viacerí súkromne hospodáriaci roľníci na hriňovských lazoch pod Poľanou. Škody na úrode, ale aj oplotení majú najmä ľudia žijúci na Raticovom Vrchu a v jeho blízkosti.

"Pole so zemiakmi, ktoré nám práve dozrievajú, sme iba pred pár dňami oplotili. Drevený plot však vydržal iba pár hodín. V noci ho zrútila črieda diviakov, zver pritom rozryla aj veľkú časť poľa a zničila úrodu," povedal TASR obyvateľ tejto časti hriňovských lazov Ján Báťka.

Značnú časť úrody na poli s rozlohou niekoľkých árov už nebude možné pozberať. Nepomáha ani ochrana. "Divoká zver prenikne aj cez elektrickú ohradu a problém jej nerobí ani silný drevený plot," konštatuje Báťka. Škody pritom často dosahujú až stovky eur.

Poľnohospodári však nemajú veľkú šancu získať za tieto škody kompenzácie. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jany Holéciovej poškodený poľnohospodár musí v takomto prípade najskôr upozorniť užívateľa poľovného revíru, že mu vznikajú škody. Musí však zároveň urobiť aj protiopatrenia, aby zabránil týmto škodám.

"Následne musí dať škody vyčísliť znalcom. Proces je však veľmi zdĺhavý, a preto je vysoko pravdepodobné, že o odškodnenie sa bude sporiť roky," uvádza.

(zdroj: TASR)

V súčasnosti sa však pripravuje úplne nový zákon o poľovníctve. "Na Slovensku totiž potrebujeme naozaj účinný a aj v praxi vykonateľný zákon, vďaka ktorému by sme dokázali presne určiť, o koľko percent potrebujeme znížiť počty v jednotlivých kategóriách zveri, vďaka ktorému by sme mohli škodám aj účinne predchádzať, a to v spolupráci samotných poľnohospodárov, pestovateľov, poľovných združení a aj štátu," doplnila hovorkyňa.