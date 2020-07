Rád sa učí nové veci, zbožňuje cestoviny. Športové naj karatistu Pavla Szolára

Veľká nádej slovenského karate a jeho odpovede v našej rubrike Športové naj.

14. júl 2020 o 10:20 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zvolenčan Pavol Szolár je veľkou nádejou pre slovenské karate. Už ako 16-ročný získal titul majstra Slovenska medzi dospelými.

Sympatický člen slovenskej reprezentácie sa stal aj absolútnym víťazom a najúspešnejším športovcom Zvolena za rok 2018.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sníva o olympiáde, najradšej má pizzu. Športové naj Andreja Antošku Čítajte

Szolár je vytrvalý, rozvážny, inteligentný a rozhľadený. To potvrdil aj v našom rozhovore v rubrike Športové naj.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najväčší úspech

Najväčším úspechom je to, že stále môžem a robím to, čo mám rád a čo ma napĺňa. Nie každý má tú možnosť a ja sa snažím na to nezabúdať a pripomínať si to.

Ak sa však rozprávame o športových úspechoch, tak to bude určite víťazstvo na svetovom pohári mládeže v bulharskej Sofii. Ten deň bol, a je aj dodnes, veľmi ťažko opísateľný slovami. Jedine spomienkami, ktoré si dokážem vybaviť. To množstvo rôznych emócií, ktoré sa za ten deň vo mne vystriedalo, by som vedel opísať jedine slovom kúzelné.

Najväčší trapas

Neviem si teraz konkrétne vybaviť žiaden, no pravdepodobne by mal niečo spoločné s tréningom a mojou schopnosťou brať veci vždy priveľmi vážne.

Najťažší zápas

Prvý, ktorý mi napadne, je určite finále majstrovstiev Slovenska z roku 2016. Ten rok som bojoval o miestenku na majstrovstvá Európy s mojím dobrým kamarátom a zároveň súperom Juliánom Smoligom. Od začiatku sezóny každé preteky vyhral vždy jeden z nás a pred týmito majstrovstvami už bola teda vopred vytvorená veľmi napätá atmosféra v súboji o to, kto získa titul a zároveň sa priblíži k spomínanej miestenke. Ja som si svojou povahou takisto nedopomohol a v deň pretekov som pocítil jednu z najväčších psychických záťaží vo svojom živote. Preteky sa mi síce podarilo vyhrať, no nie všetko bolo jednoznačné a to je na našom športe krásne. Nikdy sa necítime mať príliš navrch a to nás drží nohami pevne na zemi.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Ako bude vyzerať zloženie oblastných futbalových súťaží? Čítajte

Najobľúbenejší cvik/disciplína

Ak trochu odbočím od karate, najobľúbenejšie cviky sú určite tie, ktoré zahŕňajú odrazy, výskoky alebo akýkoľvek druh výbušnosti. V posledných dvoch rokoch som v nich objavil svoju silnú stránku a s tým je rozhodne spojené aj to, že ma veľmi bavia.

Najmenej obľúbený cvik/disciplína

To bude jednoznačne strečing. Flexibilita je rozhodne moja najslabšia stránka. Jednak na ňu nemám dobrú genetickú predispozíciu, no hlavne je to pre mňa neustály mentálny súboj sa jej pravidelne venovať a zlepšovať ju.

Najväčší vzor

Vzhliadam k viacerým ľuďom a nemám jedného človeka, ktorý by bol na mieste číslo 1. Patrí však medzi nich jednoznačne môj tréner Miroslav Sližik, basketbalový hráč NBA Stephen Curry, olympijský vzpierač Óscar Figueroa a ďalší…