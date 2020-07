Ďalšia smrteľná nehoda v našom kraji. Zomrel nevinný vodič

Pri nehode sa zranilo sedem ľudí.

8. júl 2020 o 17:15 ROS

ZVOLEN. Štatistiku smrteľných nehôd doplní zrejme aj havária, ktorá sa stala v sobotu večer na križovatke diaľnice R2 so štátnou cestou I/67. Zrazili sa pri nej dve autá.

Nehodu pravdepodobne zavinil 36-ročný vodič z Banskej Bystrice, ktorý na VW Passate jazdil po diaľnici v smere na križovatku.

„Dostatočne sa nevenoval vedeniu vozidla a situácii v cestnej premávke, vošiel do križovatky, pričom nerešpektoval dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde a vošiel do jazdnej dráhy Peugeotu. To prichádzalo v smere od Tornale po hlavnej ceste. VW Passat narazil do jeho ľavej bočnej časti,“ opísala okolnosti nehody polícia.

Peugeot viedol 74-ročný vodič z Kesoviec, v aute mal štyroch spolujazdcov. Tento vodič sa pri nehode ťažko zranil, jeho traja spolujazdci sa zranili ľahko.

Vodič Passatu a jeho dvaja spolujazdci vyviazli z nehody s ľahkými zraneniami.

V utorok ťažko zranený vodič Peugeotu v nemocnici zomrel. „Či zomrel na následky dopravnej nehody alebo z iných príčin, určí až nariadená pitva,“ dodala polícia s tým, že začali trestné stíhanie. Vyšetrovanie dopravnej nehody pokračuje.