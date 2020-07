Športový kvíz: Za víťaza z H. Nemiec začala hrať dcéra, odpovede hľadali aj hodinu

Odovzdali sme ceny najlepším hráčom 8. kolového športového kvízu.

2. júl 2020 o 10:11 Stanislav Černák

ZVOLEN. Mimoriadna situácia, ktorá postihla celý svet a zasiahla do každodenného života všetkých z nás úplne nevídaným spôsobom, sa dotkla najmä bežných radostí či starostí, medzi ktoré pre našich čitateľov patrí rozhodne regionálny a okresný futbal.

Keďže sa jarné časti jednotlivých líg nehrali, zasiahlo to aj do koncepcie našich novín a obľúbenej súťaže Vaša tipovacia liga.

Tú sme sa rozhodli nahradiť osemkolovým Športovým kvízom, ktorý sme nazvali tipovačka na netradičný spôsob. Hráči tentokrát mali preukázať svoje vedomosti, prípadne schopnosti vyhľadať informácie.

Počas 8 kôl bolo treba odpovedať dokopy na 80 otázok. Prvých päť vždy súviselo s regionálnym a okresným futbalom, pričom piata otázka bola vždy z histórie.

Ďalšie dve boli z prostredia HKM Zvolen, dve z rôznych športových odvetví, týkajúcich sa nášho regiónu, a záverečná bola skúškou, ako dobre čítate naše noviny.

Dlho to vyzeralo, že jeden hráč nezaváha ani raz, ale prišlo posledné kolo, ktoré ukázalo, že bude napokon všetko inak.

Hlavnú cenu prevzala výhercova dcéra s vnukom

Celkovým víťazom Športového kvízu sa stal Peter Valentín z Hontianskych Nemiec so ziskom 157 bodov, ktorý získal hlavnú cenu od HKM Zvolen v hodnote 120 eur.

O jeho víťazstve rozhodlo posledné kolo, keď podľa pravidiel súťaže v prípade rovnosti bodov bol prvým rozhodujúcim kritériom počet bodov v poslednom kole. A práve vďaka tomu dokázal tromfnúť dlhodobého lídra súťaže Jána Ištvána.

Valentín sa však pohyboval od úvodu súťaže medzi prvými a patril k favoritom na zisk niektorej z cien. Jeho jediné zaváhanie prišlo hneď v druhom kole. P

roblémy mu urobila otázka z histórie regionálneho futbalu – Ktorý tím skončil v sezóne 2007/2008 na chvoste tabuľky I. triedy ObFZ Zvolen? Správnou odpoveďou bola Turová, Valentín dal Vígľaš-Pstruša.

Po tomto jedinom zaváhaní však neohrozene kráčal za jednou z cien. Aj keď do poslednej chvíle nebolo jasné, ktorá to bude. Napokon to bola hlavná, ktorú do súťaže venoval klub HKM Zvolen.

Hlavná cena sa odovzdávala v priestoroch zimného štadióna vo Zvolene. Samotný víťaz si balíček v hodnote 120 eur osobne prevziať nemohol, a tak vyslal svojich až dvoch zástupcov.

Mladšiu dcéru Radku a takmer dvojročného vnuka Matúša. Za HKM Zvolen cenu odovzdával marketingový riaditeľ klubu Miroslav Brumerčík.

Odpovede hľadali aj hodinu

Peter Valentín sa nám priznal, že do športového kvízu ho prihlásila staršia dcéra.

„Pracujem v Bratislave a počas týždňa som väčšinou tam, tak v úvode som vôbec ani len netušil, že sa do prvého kola zapojila v mojom mene staršia dcéra. A hneď sa nám podarilo vyhrať úvodné kolo a aj pivo,“ prezradil spokojný výherca Peter Valentín.