Muža prešiel vlak, na zásah letel aj vrtuľník

Tragédia sa odohrala blízko Zvolena.

27. jún 2020 o 17:23 SITA

VEĽKÁ LÚKA. Leteckí záchranári z Banskej Bystrice leteli dnes ráno do obce Veľká Lúka v okrese Zvolen na pomoc 22-ročnému mužovi, ktorého prešiel vlak. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa spoločnosti Air Transport Europe Zuzana Hopjaková, mladík utrpel devastačné poranenia oboch dolných končatín.



„Záchranársky vrtuľník pristál vedľa miesta nešťastia. Pacient bol v starostlivosti pozemných záchranárov. Utrpel devastačné poranenia oboch dolných končatín. Leteckí záchranári si ho následne prevzali do svojej starostlivosti a v umelom spánku vo vážnom stave bol vrtuľníkom prevezený do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici," priblížila Hopjaková.