Do HKM Zvolen mieri fínska ofenzívna posila a rodák z Detvy

Vedenie tipsportligového klubu oznámilo podpísanie nových zmlúv s dvoma hráčmi.

26. jún 2020 o 11:38 (sč, hkm)

ZVOLEN. Priamo z najvyššej fínskej súťaže Liiga mieri do Zvolena zaujímavá ofenzívna posila. Je ňou 29-ročný krídelník Mikko Nuutinen. Pre rodáka z mesta Kuopio pôjde o vôbec prvé pôsobisko mimo Fínska. Informoval o tom klub na svojej oficiálnej webovej stránke.

Doterajšiu seniorskú kariéru strávil Nuutinen len v dvoch kluboch, tým prvým je jeho materský KaIPa Kuopio a druhým SaPKo v druhej najvyšej fínskej lige Mestis.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Brankár Trenčan sa vracia do Zvolena, klub podpísal aj reprezentanta Veľkej Británie Čítajte

Bývalý mládežnícky reprezentant obliekal dres KaIPa Kuopio posledných päť sezón a spolu zaň v Liige odohral 322 zápasov so ziskom 130 bodov (45+85). Posledných päť sezón sa Nuutinen tešil pevnému zdraviu, keď v žiadnej z nich nevynechal v základnej časti viac ako dva zápasy.

„Ide o hráča s veľkými skúsenosťami z najvyššej fínskej ligy. Je to dynamický korčuliar, ktorý je napriek neveľkej postave nebojácny a chodí do priestorov, kde to bolí, či už pred bránu alebo k mantinelu. Taktiež disponuje rýchlosťou a citom pre hru. Od hráča jeho kvalít a s jeho skúsenosťami očakávame, že bude výraznou posilou,“ povedal pre klubový web hráčsky skaut HKM Zvolen Patrik Ryba.

Zvolenský tím ohlásil aj posilu do obrany. Defenzíva rytierov sa rozrástla o trojnásobného slovenského majstra Branislava Kubku. Tridsaťjedenročný rodák z Detvy od žiackych kategórií až po juniorku hokejovo vyrastal vo Zvolene, kam sa vracia po dvanástich rokoch.

Kubka opustil Zvolen po sezóne 2007/08 ako najproduktívnejší obranca juniorky HKM a cez prvoligovú Detvu sa prepracoval do najvyššej slovenskej súťaže. V nej pôsobil najmä v Banskej Bystrici, za ktorú odohral sedem sezón a bol aj pri jej zlatom hetriku v priebehu rokov 2016 až 2019.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok HKM Zvolen podpísal ďalších troch hráčov, dvoch obrancov a jedného útočníka Čítajte

Dres iného klubu Tipsport ligy obliekol prvýkrát v uplynulej sezóne, ktorú po príchode z Karlových Varov dohral v Nitre. Okrem Karlových Varov si Kubka v Česku zahral v Plzni, kde strávil tri sezóny a počas tohto obdobia nazrel na päť zápasov aj do reprezentácie.

V najvyššej slovenskej súťaži má skúsený obranca na konte doposiaľ 438 zápasov s bilanciou 17 gólov a 71 asistencií.