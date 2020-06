Víťazné fotografie z krajského kola vystavujú vo Zvolene

Jedna z cien AMFO 2020 putovala do Detvy.

25. jún 2020 o 21:38 (MOJ)

ZVOLEN. Do konca júna je na Starej radnici vo Zvolene výstava fotografií z krajského kola súťaže amatérskych fotografov AMFO 2020. V tomto roku sa do nej prihlásilo 70 autorov so 165 fotografiami.

Súťaž každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave, krajské kolo pre Banskobystrický kraj organizovalo Podpolianske osvetové stredisko Zvolen. Autori mohli súťažiť v troch vekových kategóriách v žánroch čiernobiela fotografia, farebná fotografia, multimediálna prezentácia a cykly a seriály.

„Najlepšie fotografie z regionálnych a krajských kôl putujú do celoštátneho kola,“ pripomenula Angela Vidholdová, metodička pre fotografiu z Podpolianskeho osvetového strediska.

Dodala, že účastníci slávnostného vyhlásenia výsledkov mohli využiť možnosť fotografovania Zvolena z veže Kostola sv. Alžbety na Námestí SNP.

Víťazi krajského kola

1. miesto v kategórii do 16 rokov čiernobiela fotografia Petra Ščevlíková, Detva

1. miesto v kategórii do 16 rokov farebná fotografia Martin Ragan, Banská Bystrica

1. miesto v kategórii do 21 rokov čiernobiela fotografia Marek Hric, Ihráč

1. miesto v kategórii do 21 rokov farebná fotografia Jennifer Andrášová, Rimavská Sobota

1. miesto v kategórii nad 21 rokov čiernobiela fotografia Ondrej Kamenský, Lučenec

1. miesto v kategórii nad 21 rokov farebná fotografia Zuzana Szabóová, Veľký Krtíš