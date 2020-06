Vykroč za zážitkami na stredné Pohronie

Odpovedzte na súťažnú otázku a vyhrajte obrázkovú publikáciu aj zážitok z kraja.

24. jún 2020 o 15:41

Región GRON – malebná oblasť ukrytá v kraji „Za horami, za dolami“ na strednom Pohroní, bohatá na históriu, ale i prírodné krásy, ponúka mnoho možností trávenia voľného času v rámci dovoleniek či víkendových pobytov.

Stredné Pohronie, podobne ako ďalšie regióny v Banskobystrickom kraji, je ideálnym miestom pre dovolenku a objavovanie príbehov, krás a zážitkov na Slovensku. A na strednom Pohroní si na svoje príde každý:

Zaži hrady inak!

Hrady Pohronskej hradnej cesty odhalili počas komentovaných prehliadok svoje tajomstvá už minulý rok. Do tohtoročnej sezóny však vstupujú s novinkami. Jednou z nich je doplnenie prehliadok o divadelné dobové scénky, ktoré priblížia významné udalosti alebo stredoveký život na hradoch. Sezóna komentovaných prehliadok na hradoch popri Hrone sa začala už v sobotu 20. júna na hrade Revište. Komentované prehliadky na Pohronskej hradnej ceste sú v súčasnosti v ponuke na hradoch Šášov, Revište a Pustý hrad a na Zvolenskom zámku.

Hrady Šášov a Revište - dlhé roky mlčky chránili prístupovú cestu prechádzajúcu popri rieke Hron... Príďte a spoznajte ich históriu, vzostupy a pády, slávne osobnosti a panovnícke rody, ktoré im vládli, či ich zmenu v priebehu času. Prehliadkou, obohatenou o atraktívne dobové scénky vás prevedú súčasní hradní páni. Okrem toho, že členovia občianskych združení pracujúcich na záchrane hradov podajú pútavý výklad o minulosti a súčasnosti hradov, návštevníci budú mať na hradoch Šášov a Revište možnosť osobne sa stretnúť aj s bývalými hradnými pánmi, rytiermi či inými historickými osobnosťami. Stretnutie umožnia práve dobové scénky, s ktorými sa predstavia rytieri zo združenia Vir Fortis. Vizuálny pôžitok z návštevy hradu Revište umocní aj vstup do vyhliadky na severnej veži, ktorá bola verejnosti sprístupnená len minulý rok.

Chceli by ste vedieť, čo skrýva 1000-ročná história kláštora v Hronskom Beňadiku? Ak áno, radi vás privítame na špeciálnych prehliadkach tohto výnimočného miesta. Objektom vás prevedie skúsený sprievodca a zavítate i na miesta, ktoré nie sú bežne prístupné návštevníkom. Aktuálne je v príprave aj prehliadka biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom, ktorá bude v dohľadnej dobe pridaná medzi ostatné zážitky krajskej cestovnej kancelárie na portáli www.zahoramizadolami.sk v sekcii “Rezervuj si zážitok”.

Tajomstvá vesmíru na hrade Šášov

Záujem verejnosti určite vzbudí nevšedný zážitok na hrade Šášov: po úvodnej prehliadke hradu budeme vďaka profesionálnemu vybaveniu pracovníkov z Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom pozorovať tajomnú nočnú oblohu a uzrieme veci bežne nevídané. Termíny na tento exkluzívny zážitok sú len dva – už teraz 27. júna a potom 7. augusta. Kúpiť sa dajú už dnes online.

Kalendár komentovaných prehliadok Pohronskej hradnej cesty v roku 2020 Lokalita JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER Pustý hrad 27.6. 25.7. 22.8. 26.9. 24.10. Zvolenský zámok 18.7. 15.8. 19.9. 17.10. Hrad Revište 20.6. 4.7. 1.8. a 29.8. 10.10. Hrad Šášov 27.6. * 11.7. 7.8. ** 12.9. 3.10. Kláštor Hronský Beňadik 25.7. 22.8. 26.9. 24.10. 28.11.

( *) nočná prehliadka 27. 6. sa začína o 21:00 hodine.

( **) nočná prehliadka 7. 8. sa začína o 20:00 hodine.

Od štálu k štálu

Máte radi turistiku a zároveň objavujete nové miesta? Doposiaľ „neobjavená“ destinácia stredného Pohronia vás očarí svojim vidieckym rázom a nedotknutou prírodou. Kúzelné miesta tohto regiónu, ukryté pred zrakmi, spoznajú turisti aj vďaka novému zážitku „Od štálu k štálu“. Ten predstavuje zákutia najmenšej obce regiónu, obce Píla. Aktívne strávený deň je doplnený dobrým jedlom od lokálneho producenta. Občerstvenie pozostáva z vlastnoručne dopestovaných surovín spracovaných podľa vlastných rodinných receptúr. Roztrúsenými osídleniami obce Píla vás povodí skúsená profesionálna miestna sprievodkyňa Zuzka.

S týmto zážitkom sa spája i naša súťažná otázka:Koľko štálov kedysi mala dedinka Píla v okrese Žarnovica? Odpovede môžete posielať na info@regiongron.sk do 31. júla 2020. Odmenou pre jedného šťastlivca bude knižná novinka “Žarnovica, Nová Baňa a ich okolie z neba” a zážitok z kraja Za horami, za dolami: 2 vstupy na komentovanú prehliadku hradu Šášov alebo Revište. Odpoveď na súťažnú otázku môžete nájsť aj na webe www.regiongron.sk.

Planetárium deťom

Spoznajte vesmír, objavte jeho tajomstvá a záhady zábavnou zážitkovou formou. Krátka vesmírna rozprávka v magickej hviezdnej sále, spoznávanie vesmíru cez skúseného lektora a pozorovanie slnka - to všetko môžete zažiť v Hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Zážitok v predaji čoskoro na www.zahoramizadolami.sk v sekcii “Rezervuj si zážitok”.

Čáry máry s hrnčiarom

Byť hrnčiarom v minulosti bolo náročné remeslo. Príďte si to vyskúšať do obce Brehy. Čaká tu na vás hrnčiar, ktorý je v súčasnosti už posledným zástupcom dlhej hrnčiarskej tradície v obci. Vyskúšate si, aké to bolo vyrábať na hrnčiarskom kruhu kedysi a aké to je dnes. Zároveň môžete navštíviť i ľudové hrnčiarske múzeum, v ktorom sa dozviete viac o histórii hrnčiarstva v tejto obci. Zážitok v predaji čoskoro na www.zahoramizadolami.sk v sekcii “Rezervuj si zážitok”.

Kompletnú ponuku s jedinečnými zážitkami, ktoré môžete vyskúšať len v Regióne GRON, nájdete na destinačnom portáli stredného Pohronia www.regiongron.sk. Ďalšie novinky z celého kraja sú dostupné na portáli www.zahoramizadolami.sk. Zážitky je potrebné rezervovať si vopred.

Súťažná otázka:

Koľko štálov kedysi mala dedinka Píla v okrese Žarnovica?

Odpovede môžete posielať na info@regiongron.sk do 31. júla 2020. Odmenou pre jedného šťastlivca bude knižná novinka “Žarnovica, Nová Baňa a ich okolie z neba” a zážitok z kraja Za horami, za dolami - 2 vstupy na komentovanú prehliadku na hrad Šášov alebo Revište.

Produkt Komentované prehliadky Zaži hrady inak! je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.